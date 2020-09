Statt Flaschen-Pfand: Kommission fordert neue Steuer auf Einweg-Kunststoffprodukte

(chm) Nach eingehenden Diskussionen hat die Umweltkommission des Nationalrates eine eigene Kommissionsmotion zur weiteren Förderung des Recylings beschlossen. Der Entscheid fiel mit 12 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Damit soll der Anteil an rezykliertem Kunststoff in Verpackungen für Getränke und Reinigungsmittel weiter gesteigert werden.

Folgt das Parlament der Kommission, muss der Bundesrat eine Vorlage ausarbeiten, mit dem Ziel, ab 2025 eine neue Steuer auf Einweg-Kunststoffprodukte einzuführen. Diese würde nur für Produkte fällig, deren Verpackung aus weniger als 25 Prozent rezykliertem Kunststoff besteht.