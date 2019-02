Doch weil die Abstimmenden von Basel-Stadt dieselbe Vorlage mit 56 Prozent Nein-Anteil ablehnen, scheitert die Spitalfusion. Weitreichende Auswirkungen hat das Aus für das bikantonale Mega-Projekt aber in erster Linie auf dem Land. Die Baselbieterinnen und Baselbieter waren letztlich also dem Goodwill der Städter ausgeliefert – und dieser blieb aus.

Gleichwohl gibt Bumbacher zu bedenken: «Mittel- und langfristig bleibt es eine Herausforderung, als kleinstes Universitätsspital der Schweiz zu bestehen.» So ist völlig offen, wie lange das USB alleine noch die national festgelegten Fallzahlen erreichen kann, um die lukrativen Leistungsaufträge für die hochspezialisierte Medizin zu erhalten.

Bereits kurzfristig wirkt das Nein zur Fusion hingegen auf das Kantonsspital Baselland. «Wir haben sicher mehr Zeitdruck als das USB. Es braucht Veränderungen. Mit den drei Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen in der heutigen Ausprägung kann das KSBL nicht überleben», sagt KSBL-VR-Präsident Werner Widmer. Der Auftrag des Eignerkantons, formuliert durch den Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber, ist eindeutig: «Der Verwaltungsrat des KSBL muss Kosten und Erträge ins Gleichgewicht bringen.»

Momentan steckt die Institution tief in den roten Zahlen. Eine erste Hilfeleistung kommt vom Kanton Baselland: Gestern kündigte Weber an, das dem KSBL gewährte Darlehen über 153 Millionen Franken in Eigenkapital umwandeln zu wollen. Für den Kanton wäre dies bilanzneutral, dem Spital aber würde es helfen, sich auf dem Kapitalmarkt Geld zu beschaffen. «Dann wären wir hervorragend gerüstet, um Investitionen wie den neuen Behandlungstrakt am Standort Liestal möglichst rasch zu realisieren», sagt KSBL-CEO Jürg Aebi. Die entsprechende Regierungsvorlage soll laut Weber noch im ersten Quartal an den Landrat überwiesen werden.

Kommen jetzt Gesellschaften?

An den nicht mehr zeitgemässen Strukturen des KSBL ändert das allerdings nichts. Der Plan des USNW wäre es gewesen, auf dem Standort Bruderholz eine Tagesklinik für ambulante Eingriffe sowie ein Orthopädie- und Reha-Zentrum einzurichten. In Laufen eine Schmerzklinik und einen separat von Baselland durch gemeinwirtschaftliche Leistungen getragenen 24-Stunden-Notfall. Nur Liestal wäre Grundversorger geblieben.

Jetzt rückt das Stichwort Standortschliessungen in den Fokus. Dieses heisse Eisen wollten gestern aber weder der Regierungsrat noch die Spital-Verantwortlichen anfassen. Doch es ist klar, dass etwas gehen muss: «Auf dem Bruderholz haben wir die ambulante Infrastruktur so weit hergerichtet, wie sie für uns allein betreibbar ist. Infrage gestellt ist dort aber das stationäre Geschäft», sagt Aebi.

Wie das gesundgeschrumpfte KSBL der Zukunft aussehen könnte, wird sich im Sommer zeigen. Bis Ende Juni will der Verwaltungsrat der Regierung seine alternative Strategie präsentieren. Auch Kooperationen mit dem neuen alten Konkurrenten USB sind nicht ausgeschlossen. «Die Lösung können gemeinsame Gesellschaften mit dem KSBL sein, wie wir es beim Bauchzentrum Clarunis mit dem Claraspital machten», sagt Bumbacher.