Damit werde der Staat selbst zum Hacker, monieren Kritiker. Trotzdem sind Staatstrojaner unterdessen offiziell erlaubt – nicht nur für die präventive Arbeit des Nachrichtendienstes, sondern auch für die Strafverfolgungsbehörden. Möglich macht dies das neue Überwachungsgesetz Büpf, das seit 1. März 2018 in Kraft ist. Die Trojaner dringen tief in die Privatsphäre von Verdächtigen ein. Polizei und Staatsanwaltschaft dürfen die Methode deshalb nur bei der Aufklärung schwerer Delikte einsetzen, sie muss grundsätzlich von einem Richter abgesegnet werden.

Der Nachrichtendienst ordnete im Jahr 2018 insgesamt 422 Überwachungen an. Beim grössten Teil handelt es sich um rückwirkende Überwachungen. Damit liegt der NDB bei den Auftraggebern entsprechender Massnahmen an fünfter Stelle. Am meisten Überwachungsmassnahmen wurden 2018 im Kanton Waadt angeordnet, es folgen die Kantone Zürich, Genf und Bern. (sda/sva)

Auf die herkömmlichen Methoden der Überwachung griffen die Schweizer Strafverfolger 2018 in etwa gleich oft zurück wie im Vorjahr. Insgesamt wurden 7950 Massnahmen angeordnet. Die Strafverfolgungsbehörden können solche zur Aufklärung von schweren Straftaten anordnen, der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) kann dies seit dem 1. September 2017 präventiv tun. Für die Abwicklung ist der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) im Justizdepartment zuständig. Angeordnet werden Echtzeitmassnahmen wie Mithören von Telefonaten oder Mitlesen von E-Mails sowie rückwirkende Massnahmen. Dabei wird geklärt, wer wann mit wem wie lange telefoniert hat. 2018 wurden 2554 Echtzeitüberwachungen durchgeführt. Im Vorjahr waren es 2512 gewesen. Die Zahl der rückwirkenden Überwachungen sank von 5438 auf 5396. Am meisten Überwachungen wurden 2018 zur Aufklärung von schweren Vermögensdelikten angeordnet. Diese machten 35 Prozent aus. Auf schwere Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz entfielen 34 Prozent der Massnahmen, auf Handlungen gegen Leib und Leben 8 Prozent.

Doch werden die Trojaner nicht nur rechtmässig, sondern auch verhältnismässig eingesetzt? Diese Frage ist von entscheidender Bedeutung; für Bürger und erst recht für kantonale Parlamente, welche die Justizbehörden beaufsichtigen und sich dafür ein Bild über das Ausmass der Überwachung machen müssen.

Im Gegensatz zu anderen Überwachungsmassnahmen machen die Behörden zu Staatstrojanern jedoch bloss wenige Daten publik. Zum einen werden nur abgeschlossene Einsätze erfasst; normalerweise fliessen Massnahmen dann in die Statistiken ein, wenn sie angeordnet werden. Zum anderen erfährt die Öffentlichkeit nichts darüber, wie oft einzelne Kantone oder Bundesstellen jeweils die Trojaner eingesetzt haben. Der Bund veröffentlicht lediglich eine konsolidierte Statistik. Zuständig dafür ist der Dienst ÜPF, der den Fernmeldeverkehr im Auftrag der Kantone überwacht.

Angst vor Rückschlüssen

Am Dienstag war es erstmals so weit. Die neue Statistik zeigen wenig überraschend: 2018 wurde noch kein einziges Verfahren mit Staatstrojanern abgeschlossen. Es finden sich null entsprechende Einträge. Mit der späten Aufnahme in die Statistik wolle man verhindern, dass laufende Ermittlungen gefährdet werden, heisst es beim verantwortlichen Bundesamt für Polizei (Fedpol). Und warum werden zu einzelnen Kantonen keine Angaben gemacht? Staatstrojaner seien «viel seltener als die normalen Überwachungsmassnahmen», so die Begründung. Selbst anonymisierte Statistiken könnten Rückschlüsse ermöglichen, um welches Strafverfahren es sich handelt.

Diese Befürchtung stösst bei Politikern, die vor drei Jahren erfolglos das Referendum gegen das Überwachungsgesetz ergriffen haben, auf gemischte Reaktionen. SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt, er habe durchaus Verständnis für ermittlungstaktische Gründe. Erstaunt zeigt sich Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Bundesrat in den Verordnungen nicht ein aktuelles Reporting sichergestellt hat, sagt er. Schliesslich handle es sich um «sehr stark in die Persönlichkeit eingreifende Massnahmen, die zudem auch die Sicherheit ganzer Netzwerke gefährden können».

Die Behörden bestätigen zumindest, dass unterdessen Staatstrojaner eingesetzt werden. Das Fedpol hat jüngst sogenannte GovWare in Betrieb genommen. Sie steht allen Kantonen zur Benutzung offen. Das Fedpol kann maximal acht Geräte wie Handys oder Computer gleichzeitig überwachen. Sechs Millionen Franken hat der Staatstrojaner gekostet. Dazu kommen jährliche Lizenzgebühren von über einer Million Franken.