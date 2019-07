Samstag, 6. Juli – 16:20 Uhr

Die CKW teilt auf ihrer Webseite mit, dass das Gewitter in Gemeindeteilen von Horw, Kriens, Schüpfheim und Hasle zu Netzstörungen und Stromunterbrüchen geführt hat. In Kriens ist der Strom nach einem 10-minütigen Unterbruch wieder verfügbar.

Auch das Abstiegerlis-Turnier in Stans musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Die Organisatoren sind bemüht, die Festwirtschaft ab 17.00 Uhr in Betrieb nehmen zu können.

Samstag, 6. Juli – 15:43 Uhr

Beim Lido-Strandbad wurde eine Person von einem umfallenden Baum getroffen, wie die Polizei auf Anfrage von «Radio Pilatus» bestätigt hat. Im Lido seien mehrere Bäume zu Fall gekommen. Ein Baum wurde vom Sturm gar vollständig entwurzelt.

Es wehen Sturmböen von mehr als 80 Kilometer pro Stunde. Die Reuss in Luzern schlägt hohe Wellen, wie das Video eines Lesers zeigt:

Samstag, 6. Juli – 15:11 Uhr

Das Gewitter hat auch in Teilen der Stadt Luzern Stromausfälle verursacht. So ist beispielsweise im Quartier Allmend aktuell kein Strom verfügbar.

Samstag, 6. Juli – 14:50 Uhr

Züri Fäscht sagt Flugshow ab – Knie bricht Vorstellung ab

Die SBB vermelden Einschränkungen im Bahnverkehr. So ist die Strecke zwischen Luzern und Immensee derzeit wegen einer Fahrleitungsstörung nicht befahrbar.

Am Züri Fäscht wird die Flugshow aufgrund der Gewitterwarnungen abgesagt, wie «20 Minuten» online berichtet.