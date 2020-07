«Stark gefordert» – das Contact Tracing der Kantone ist die Achillesferse im Kampf gegen Corona

137 Neuinfektionen meldete das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch – der höchste Tageswert seit Anfang Mai. Mit den steigenden Fallzahlen wächst die Angst vor einer zweiten Welle.

Mit dem Ende der ausserordentlichen Lage am 20. Juni hat der Bundesrat die Verantwortung den Kantonen übertragen, eine zweite Corona-Welle zu verhindern. Sie sind für die Durchsetzung der Schutzmassnahmen zuständig – und für das Contact Tracing. Die Rückverfolgung und Unterbindung von Ansteckungsketten beim Auftreten einer Neuinfektion ist ein zentrales Element der seit dem 20. Juni geltenden «Containment»-Strategie, die eine erneute unkontrollierte Ausbreitung des Virus verhindert soll. Zuständig sind die kantonsärztlichen Dienste.

Zürich fährt Kontrollanrufe bereits zurück

Besonders schwierig ist die Rückverfolgung bei «Superspreader-Events», bei denen eine Einzelperson mehrere andere Personen ansteckt. Zu solchen Fällen kam es in Clubs und Bars in Zürich, Spreitenbach und Olten. An solchen Orten ist die Anzahl potenziell angesteckter Personen besonders hoch. Falsche Mailadressen von Besuchern des Zürcher Nachtclub «Flamingo» erschwerten die Arbeit des kantonsärztlichen Dienstes zusätzlich.

«Unser Contact-Tracing-Team ist derzeit sehr stark gefordert», sagte die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meier gestern vor den Medien. 25 Personen arbeiten in Zürich derzeit im Schichtbetrieb daran.