Ständerat wählt Schwyzer SVPler Alex Kuprecht zu seinem neuen Präsidenten

«Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Schweizer Politik ein langfristiges Verständnis für den Umgang mit Pandemien erarbeiten muss», sagte der neue Ständeratspräsident in seiner Antrittsrede:

(sat) Ein Schwyzer ist für ein Jahr lang neuer Präsident der kleinen Kammer. Zum Start der Wintersession hat der Ständerat am Montag erwartungsgemäss Alex Kuprecht zum neuen Präsidenten gewählt. Bei einem leeren Wahlzettel erhielt der SVPler alle gültigen Stimmen. Der Versicherungsfachmann und Relation Manager der Basler Versicherung folgt an der Spitze des Ständerats auf Hans Stöckli (SP/BE). Zum neuen ersten Vizepräsidenten des «Stöckli» gewählt wurde Thomas Hefti (FDP/GL). Neue zweite Vizepräsidentin ist Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG).

«Freiheit und Verantwortung gibt es jedoch nur im Doppelpack», so Kuprecht. Für die immer höheren Erwartungen an den Staat sowie den gestiegenen Individualismus bezahlten die Schweizerinnen und Schweizer derzeit einen hohen Preis. «Schauen wir darum genau hin», sagte Kuprecht an seine Kolleginnen und Kollegen gerichtet, «ob die vielen Vorschriften, über die wir im Ständerat entscheiden, wirklich etwas nützen.»

«Höhepunkt meiner politischen Laufbahn»

Der neue Präsident ist seit 17 Jahren Mitglied des Ständerates. Alex Kuprecht sieht das Präsidialjahr denn auch als Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Und auf die damit verbundene Ehre für seinen Kanton hatte er auch im letztjährigen Wahlkampf hingewiesen. Doch nun fällt der Empfang des Ständeratspräsidenten in seiner Heimat Schwyz ebenso der Coronakrise zum Opfer wie das regionale Spezialitätenapéro im Bundeshaus. Einzig einen Auftritt des Musikers Carlo Brunner mit dessen Band gönnte Kuprecht den Ratskollegen. Dies trotz derzeit geltendem Verbot für kulturelle Veranstaltungen im Kanton Bern. Inhaltlich gilt Kuprecht als gemässigter SVPler und Versicherungslobbyist. Auch im NZZ-Ranking wird der 63-Jährige jeweils am linken Rand der Fraktion verortet.

Der zweifache Vater wünscht sich, dass der Ständerat seinem Ruf als Chambre de Réflexion wieder vermehrt gerecht werde. «Dank der Überschaubarkeit unserer Kammer können wir Lösungen über Grenzen hinweg erarbeiten», sagte Alex Kuprecht. Auf jeden Fall sei der Ständerat keine Dunkelkammer, sondern dessen Entscheide breit abgestützt und die Debatte im «Stöckli» dadurch «nicht so personifiziert wie der Nationalrat».

Rückkehr ins «Paradies Bundeshaus»

Der abtretende Ständeratspräsident Hans Stöckli hat seine Amtszeit bereits zuvor in einem Rückblick gewürdigt: