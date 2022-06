So ausgelassen feierte Winterthur den ersten Abend des Albanifests

Nach einer dreijährigen Zwangspause kann das Albanifest dieses Jahr wieder stattfinden. Am Freitag wurde in der Winterthurer Altstadt bis spät in die Nacht gegessen, getrunken und das Tanzbein geschwungen. Die Organisatoren sowie auch die Schausteller freuen sich über das bisher erfolgreiche Comeback des Stadtfestes.