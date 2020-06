Stadt Luzern nimmt ihren ersten Elektro-Güselwagen in Betrieb

Am Donnerstag hat das Strasseninspektorat der Stadt Luzern seinen ersten Elektro-Güselwagen entgegengenommen. «Der Lastwagen wird ein Jahr lang getestet», erklärt Heinz Zurkirchen, Ressortleiter Werkdienste. Bewährt er sich, bleibt er in Luzern in Betrieb. Dazu wurde ein Mietvertrag mit dem Hersteller MAN über fünf Jahre abgeschlossen. Überzeugt das eine Million Franken teure Fahrzeug nicht, geht es zurück an den Hersteller.

«Die Variante mit dem Mietvertrag wurde gewählt, um das Risiko des teuren Fahrzeuges zu verteilen», sagt Zurkirchen. Denn beim Fahrzeug handle es sich nicht um ein Standardfahrzeug. Es werde eine periodische Abrechnung erstellt. Der Mietvertrag über fünf Jahre sei inklusive Reparatur und Wartung. Äusserlich entspricht es den gängigen Sammelfahrzeugen: