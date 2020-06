Was genau in diesem Fall ablief, weiss ich nicht im Detail. Klar ist: Bar- und Clubbetreiber haben eine Sorgfaltspflicht ihren Gästen gegenüber und müssen die Schutzkonzepte zwingend einhalten – auch wenn sie vielleicht mühsam umzusetzen und den Gästen nur schwer vermittelbar sind. Beim zweiten Punkt haben uns die Behörden das Leben zusätzlich erschwert.

Inwiefern?

Mit teilweise sehr inkonsequenter Kommunikation durch den Bundesrat und das BAG. Vor der Wiedereröffnung der Restaurants am 11. Mai hiess es zunächst, das Hinterlegen von Kontaktdaten sei verpflichtend. Dann war es wegen Datenschutzbedenken doch nur freiwillig. Das erhöht die Akzeptanz der Kontaktdatenpflicht bei den Clubbesuchern noch nicht. Oder die Tatsache, dass sie in rappelvollen öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen kaum jemand eine Maske trägt, in den Ausgang fahren, dort aber plötzlich Distanz zu anderen Besuchern einhalten sollen.