Darf sich generell ein Polizist im Dienst nichts zuschulden lassen? Im Grundsatz gelte der «unbescholtene Leumund», sagt Krüsi. Es komme aber auf das Vergehen an.

Dietsche hatte kurz vor Ostern seinen direkten Vorgesetzten bei der Polizei über allfällig unkorrektes Verhalten gegenüber Berufskolleginnen informiert. Dieser verständigte daraufhin das Polizeikommando in St.Gallen, das eine externe Anwältin damit beauftragte, allfällige personal- oder strafrechtliche Konsequenzen von Dietsches Verhalten abzuklären.

Der St.Galler SVP-Kantonsrat Marcel Dietsche tritt per sofort von allen öffentlichen Ämtern zurück. Seine Stelle bei der St.Galler Kantonspolizei hat er gekündigt. Hintergrund ist die Einreichung einer Strafanzeige gegen den Polizisten, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

14 Jahre im Kantonsparlament

Da sich alleine schon die Eröffnung einer Strafuntersuchung nicht mit seiner beruflichen und politischen Tätigkeit vereinbaren lässt, habe sich der gesundheitlich angeschlagene Kantonsrat entschieden, per sofort von all seinen öffentlichen Ämtern zurückzutreten. Dies zum Schutz seiner Familie, seiner Partei und den weiteren Organisationen, denen er angehörte, wie er in einer Mitteilung schreibt.