Das SRF hat offenbar eine neue Spielshow im Visier. Nächsten Mittwoch wird in den Studios des schwedischen Fernsehens, SVT, eine Mundart-Pilotsendung einer Erfolgsshow eingespielt. Gegenüber der Redaktion «CH Media» bestätigt SVT die Zusammenarbeit. Über Auslandschweizer-Vereine suchte SRF Mundartversteher fürs Publikum und verriet: «SRF kommt mit Schweizer Moderatoren und Kandidaten nach Göteborg».

Wer moderiert und wer die Kandidaten sind, will man am Leutschenbach nicht preisgeben. Die Zuschauer werden zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Unterhaltungschefs haben es auf die schwedische Dauererfolgssendung «på Spåret» abgesehen. Es handelt sich dabei um ein Uralt-Format, das sich in Schweden nicht totzulaufen scheint.

Premiere im Jahr 1987

Nur ungern geben die Schweden seine Traditionen auf – und eine solche ist die Sendung «på Spåret» (Auf dem Gleis). Seit Ende der 80er-Jahre sind 291 Folgen gesendet worden. Trotz Youtube und Netflix stirbt die eher langweilige und altbackene Sendung nicht aus. In der Saison 2017/18 haben pro Ausstrahlung 2,5 Millionen Zuschauer vor dem TV gesessen, wie SVT auf Anfrage mitteilt. Dies entspricht einem beängstigenden Marktanteil von rund 64 Prozent.