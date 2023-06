SRF-Arena Dettling attackiert Meyer: «Sie sind verantwortlich, dass Menschen im Mittelmeer sterben!» Die Diskussion in der «Arena» über die Asylpolitik der Schweiz wurde dominiert von gegenseitigen Unterstellungen und Anschuldigungen. Einzig einer hörten alle zu: der geflüchteten Wiam Mohamad.

Emotional war sie, die «Arena» zur Schweizer Asylpolitik. Eine Anschuldigung dort, eine haltlose Unterstellung hier – kaum haben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von einem Schlagabtausch erholt, folgte bereits der nächste.

Ihren Höhepunkt erreichte die Emotionalität, als der Frau, die am wohl direktesten betroffen war von der «Arena»-Diskussion, Wiam Mohamad, die Tränen kamen.

Sie ist vor acht Jahren mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn, ihrem minderjährigen Bruder und ihrem Mann auf einem überfüllten Boot nach Europa geflüchtet. Ihre Mutter habe sie damals angefleht, ihr Heimatland nicht zu verlassen. Denn auch ihre Mutter habe die Bilder von den Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, gesehen, erzählte Mohamad unter Tränen.

Ihre Worte gingen unter die Haut: «Wir sind nicht freiwillig hier hergekommen. Wir haben unser Heimatland, unsere Eltern und unsere Freunde nicht freiwillig verlassen. Aber jetzt ist es so.»

Mit und über Wiam Mohamad sowie Zehntausende andere Geflüchtete diskutierten:

Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP

Marcel Dettling, Vizepräsident SVP

Tiana Angelina Moser, Fraktionspräsidentin GLP

Hans-Peter Portmann, Nationalrat FDP

Trauer und Angst während der Flucht empfand Mohamad während der Flucht. In der «Arena»-Sendung kamen bei den Politikerinnen und Politiker aber noch andere Gefühle auf.

Diese Asylpolitik wünscht sich Meyer

Meyer bewies Empathie, als sie schilderte, welche Asylpolitik sie sich wünscht. So sagte sie: «Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass diese Menschen eine unfreiwillige Migration auf sich nehmen. Diese Menschen würden liebend gerne in ihrer Heimat bei ihren Liebsten bleiben.»

Sie erklärte daraufhin, dass sie sich jeweils überlege, was sie sich wünschen würde, wenn sie in einer Notsituation wäre – ihre Politik würde sie dann nach dem ausrichten.

Sie sagt: «Wenn ich mit zwei kleinen Kindern flüchten müsste, dann würde ich hoffen, dass ich meine Kinder nicht in ein Boot setzen müsste, das kentern könnte und die Kinder sterben würden. Dann würde ich hoffen, dass es legale Fluchtmöglichkeiten gäbe. Und ich würde auch hoffen, dass ich in dem Land, in dem ich ankomme, Schutz bekomme.»

Doch die Empathie wich bald anderen Gefühle. Wut und Unverständnis kamen auf – die Diskussion wurde ziemlich schnell ziemlich hitzig.

Dettling attackiert Meyer verbal

Denn der SVP-Vizepräsident Dettling griff Meyer frontal an und warf ihr vor, dass die SP aufgrund ihrer Politik mitverantwortlich sei. Er sagte: «Mit Ihrer Politik stärken Sie die Menschenhändler. Sie stärken, dass die Leute im Mittelmeer ertrinken, wegen Ihrer Sogwirkung und weil Sie sagen: Kommen Sie alle in die Schweiz. Sie sind am Schluss verantwortlich, wenn Leute im Mittelmeer sterben, wegen Ihrer Politik.»

Meyer scheint erschrocken über die Unterstellung, kontert aber souverän und sagt: «Ich glaube, wir können wirklich redlich miteinander bleiben. Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist die Folge der europäischen Politik, die eine Festung Europa erbaut. Diese Politik lässt es zu, dass Tausende von Menschen namenlos im Mittelmeer ertrinken.»

Sie fügt bestimmt an: «Ich setze mich für eine Politik ein, die diesen Menschen eine legale Fluchtmöglichkeit bietet, damit sie nicht gezwungen sind, einen solchen Weg auf sich zu nehmen und die Kinder ertrinken.»

Das Argument, dass die SP mitverantwortlich sei für das Ertrinekn von Tausenden von Menschen, war in der «Arena» wiederkehrend – insgesamt dreimal beharrte Dettling drauf.

Der Ton während der Sendung war insgesamt schroff: Die Politikerinnen und Politiker fielen sich oft ins Wort und unterstellten einander, dass sie sich mit der Materie nicht gut auskennen würden, und bezichtigten die anderen Gäste des Mansplainings. Sätze wie «Lass mich doch endlich aussprechen», fielen mehr als ein Mal.

Der Moderator Sandro Brotz versuchte, die Runde gegen den Schluss noch etwas aufzulockern. Das 30-Jahre-Jubiläum der Arena stünde an, was die Gäste so mit der «Arena» verbinden würden und was sie von ihr halten würden, fragte er die Gäste. Die Auflockerung schien gelungen zu sein – nach der angespannten Diskussion konnte er dennoch allen Gästen ein Lächeln abgewinnen.

Nachbesprechung im Tram: Das denken die Jugendlichen

Als die Lichter im Studio 8 schon erloschen waren, fand im Tram vom Fernsehstudio Richtung Stadtzentrum eine etwas andere «Arena»-Nachbesprechung statt.

Einige Schülerinnen und Schüler diskutieren das Gesehene und Gehörte. Die Argumente der Politikerinnen und Politiker, welche nicht beim Namen genannt, sondern beschrieben wurden mit «der eine mit dem Bart» oder «die Frau links», wurden eifrig besprochen. Einige Begründungen seien nicht nachvollziehbar gewesen, andere gut. Gewisse Gäste hätten «nur Schei*** rausgelassen», so ein Junge.

Auch das Verhalten des Moderators Brotz ist bei den Schülern aufgefallen. Ein Mädchen mimt ihn mit ausgestreckten Armen und sagt: «Das hat er immer gemacht, wenn es laut wurde.» Die anderen lachten.

Ein anderes Mädchen sagte dann traurig: «Mann, aber die arme Frau, die flüchten musste, die tat mir so leid.»

Als das Tram beim Hallenstadion vorbeifuhr, war die «Arena» schon passé. Eine andere Frage stand im Zentrum, als die Jugendlichen die Menschenmenge vor dem Stadion erblickten: «Welches Konzert war heute?»