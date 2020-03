Sprühtrupps im öffentlichen Verkehr: Die Schweiz bezweifelt den Nutzen

Auch in Südkorea, Italien oder Spanien treten Reinigungskräfte mit Sprühgeräten in Aktion, damit sich die Passagiere nicht mit dem Coronavirus anstecken. Die italienischen Staatsbahnen stellen den übrig gebliebenen Gästen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Die Bilder sind eindrücklich. Putztrupps in Schutzanzügen desinfizieren in China Züge und Busse rigoros. In Shenzhen passiert dies scheinbar alle zwei Stunden, wie das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtet.

Viren könnten einige Tage existieren, aber deren Konzentration sinke stetig, sagt Stadler. «Damit sie an einem Türgriff für längere Zeit haften bleiben würden, müsste man Speichel darauf schmieren.» An trockener Oberfläche würden Viren nicht lange überleben. An einem Autotürgriff im Sonnenlicht werde ein Virus innert weniger Minuten abgetötet. Anstatt in Zügen und Bussen Desinfektionstrupps aufmarschieren zu lassen, schlägt er «kreativere» Massnahmen vor:

Busse und Zugabteile heizen, und eventuell Lampen mit Ultraviolettstrahlung einsetzen. So können Viren unschädlich gemacht werden.

ÖV-Passagiere öffnen Türen mit den Ellbogen und/oder ziehen den Ärmel über die Hand, damit die Viren nicht mit der Haut in Berührung kommen.

ÖV-Passagiere waschen sich nach Bus- und Zugfahrten mit Desinfektionsmittel die Hände.

Das Bundesamt für Gesundheit taxiert derweil das Versprühen von Desinfektionsmitteln in Zügen oder auf Bahnhöfen als eine «wirkungslose Massnahme», wie ein Sprecher gegenüber der NZZ sagte. Man stecke sich nicht primär im Kontakt mit Viren auf Trottoirs oder Wänden an, sondern beim Kontakt über Tröpfchen von Mensch zu Mensch oder via kontaminierte Oberflächen. Anstatt für die Desinfektion ganzer Züge viel Desinfektionsmittel zu verbrauchen, sei es besser, häufig berührte Stellen regelmässig zu reinigen. Diese Losung setzen die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs denn auch um. «Alle Züge und öffentlichen Bereiche in Bahnhöfen der SBB werden auch weiterhin mehrmals täglich gereinigt, insbesondere Oberflächen im Bereich Einstieg, Fahrgastraum und WC», sagt Sprecher Martin Meier. In der Nacht werden die Züge zudem wie bisher gründlich gereinigt.