Empfangen wird der Besucher bei der Empa von Mujinga Kambundji. Allerdings nicht von der Sprinterin selber, sondern von dem nach ihr benannten Gefährt «Mujinga», das im Empfangsbereich ausgestellt ist. Das von Studenten und Doktoranden der ETH und Empa entwickelte Fahrzeug hat 2018 in Los Angeles am Hyperloop-Wettbewerb von Tesla-Chef Elon Musk teilgenommen. Der Unternehmer will in Zukunft Menschen und Güter mit Hochgeschwindigkeit durch eine Vakuumröhre transportieren. Mitte Juli wird das Schweizer Team mit einer komplett neu konstruierten Kapsel in den USA an den Start gehen. Die neue Transportkapsel mit Namen «Claude Nicollier» hat letzte Woche einen ersten Test in Dübendorf bestanden, erzählt Empa-Direktor Gian-Luca Bona, der den Besucher persönlich am Empfang abholt. Seine Begeisterung für die Forschung ist spürbar.

Mars-Anzug, selbstkrümmendes Holz, Superbatterien, Solarinseln. Die Empa ist ein Gemischtwarenladen, die Forschung enorm vielfältig. Haben Sie den Überblick, woran Ihre Angestellten forschen?

Gian-Luca Bona: Der Grund für die Vielfalt ist simpel: Unsere Forschungsergebnisse sind ein Abbild der Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft. Auf diese konzentrieren wir uns, um der Wirtschaft mit unserer Forschung neue Impulse zu verleihen. Ich würde aber lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte den kompletten Überblick. Aber dafür haben wir ja ein Team von Direktionsmitgliedern, in dem wir die verschiedenen Bereiche aufgeteilt haben.

Die Gefahr, dass man sich verzettelt, ist nicht vorhanden?

Die besteht in der Tat. Daher überarbeiten wir regelmässig unser Portfolio. Es ist wichtig, den Fokus zu behalten. Bei rund 1000 Mitarbeitenden, davon etwas über 500 Forschenden kommen viele gute Ideen zusammen. Wir können nicht jeder hinterherrennen. Damit wir unseren Kompass richtig justieren, haben wir zum einen das Ohr an der Grundlagenforschung. Wir beschäftigen rund 200 Doktoranden und 120 Postdocs. Auf der anderen Seite haben wir einen regen Austausch mit industriellen Partnern. Dort versuchen wir zu erfahren, wo der Schuh der Unternehmen drückt.

Welches Forschungsprojekt begeistert Sie aktuell am meisten?

Da gibt es einige. Wir drucken beispielsweise Bohrer für die minimal invasive Chirurgie. Wenn ein Chirurg ein Implantat einsetzen will, kommt er beim Bohren nahe an Nervenbahnen heran. Diese darf er nicht verletzen. Wir haben einen Bohrkopf entwickelt, der beim Bohren ein elektrisches Feld aufbaut. Dieses Feld spürt den Nerv, wenn der Bohrer in seine Nähe kommt, und reizt ihn. Darauf reagiert der Patient. Der Chirurg kann dies mit einer Messung feststellen und das Bohren sofort stoppen. Bei diesem Projekt kommt vieles zusammen: Wir verwenden mit dem 3D-Druck eine neue Technologie, dabei kommen neue Materialien zum Einsatz, und die Entwicklung hat einen unmittelbaren Impact auf die praktische, in diesem Fall klinische Anwendung zum Wohle der Patienten.