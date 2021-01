Spitzen aller Parteien fordern vom Bundesrat ein rigides Grenzregime

(sat) Konkret fordern die Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten von links bis rechts, neu sollten alle Einreisenden je nach Herkunftsland einen PCR-Test vorlegen oder an der Grenze einen Schnelltest machen müssen. Das soll grundsätzlich für Menschen aus allen Ländern gelten. Und auch bei einem negativen Test sollen die Einreisenden eine Quarantäne auf sich nehmen müssen. Über den Brief, den GLP-Präsident Jürg Grossen initiiert hatte, berichtete am Sonntag die «SonntagsZeitung».

Laut Jürg Grossen wird die Umsetzung der Forderung nach einem umfassenden Test- und Quarantänekonzept zwar dazu führen, «dass vorübergehend kaum mehr oder deutlich weniger Touristen aus dem Ausland für Ferien in die Schweiz kommen.» Doch das sei nötig, «denn nur so können wir die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirkung unserer Massnahmen schützen.» Mit dem Brief brechen die Parteien ein Tabu. Bis auf die SVP traute sich bis bislang keine Partei ein derart hartes Grenzregime zu fordern. Und auch der Bundesrat hat sich bislang zurückgehalten das Grenzregime in der zweiten Welle zu verschärfen.

Firmen und Hotels sollen Pendler und Geschäftsleute kontrollieren

«Der Bundesrat muss endlich klare Regeln für Einreisende in die Schweiz schaffen», wird FDP-Präsidentin Petra Göss in der «SonntagsZeitung» zitiert. Es gelte zu verhindern, dass die Grenzen geschlossen werden müssen. Hinter die Forderung nach wesentlich strengeren Regeln als heute stellt sich in dem Bericht auch SP-Co-Präsidentin Matte Meyer.

Geeinigt haben sich die Parteipräsidien demnach darauf, dass Berufspendler lediglich systematisch alle drei Tage getestet werden sollen. Gleiches soll für Geschäftsreisende und andere Personen gelten, die nur tageweise in die Schweiz einreisen. Für die Umsetzung dieses Screeningkonzepts zuständig wären Firmen, die Grenzgänger beschäftigen, respektive Hotels von Geschäftsreisenden oder Private. Die Schweiz würde in diesen Punkten künftig weitergehen als die EU.

Auch EU diskutiert schärfere Reiseregeln – aber mit Ausnahmen

In den meisten Fällen sind die Einreisebestimmungen der umliegenden Länder derzeit strenger als jene der Schweiz. So hat zuletzt Deutschland Sonntagnacht seine Einreiseregeln verschärft. Neu wird zwischen normalen Risikogebieten, Hochrisikogebieten und Virusvarianten-Gebieten unterschieden. Die Schweiz ist als Hochrisikogebiet eingestuft. Als Nachbarland gelten aber lockerere Bedingungen. Einreisende werden seit Mitternacht nur zufällig stichprobenartig auf das Virus getestet.

Bereits seit gut einer Woche gelten in Frankreich bei Einreisen aus Nicht-EU-Ländern eine Testpflicht und sieben Tage Isolation. Ab Sonntag gilt die Testpflicht zudem für alle Einreisenden. Über schärfere Reiseregeln in der EU haben am Donnerstag auch die Staatschefs an einem Video-Gipfel diskutiert. Die Rede ist von neuen Test- und Quarantäneregeln für Einreisende aus «dunkelroten Zonen». Darunter versteht die EU Gebiete mit sehr hohen Corona-Fallzahlen. Anders als die Schweizer Parteispitzen will die EU Berufspendler und Geschäftsreisende davon ausnehmen.