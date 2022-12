Spionage Für den Staatsschutz ist er ein Spion: Weshalb der Iraner dennoch in der Schweiz bleiben darf Ein Ex-Diplomat wird verdächtigt, in Genf für den Iran zu spionieren. Ein neues Gerichtsurteil zeigt: Ein Mitarbeiter des Staatssekretariats für Migration versäumte es, eine Warnung des Nachrichtendienstes weiterzuleiten. Ein Fehler mit Folgen.

Am Sitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf war ein iranischer Diplomat als Spion tätig. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Im Zentrum der Affäre steht ein 72-jähriger Rentner aus dem Iran. Der Mediziner und Epidemiologe hat von 2002 bis 2010 für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf gearbeitet. Er steht im Verdacht, der Schweiz als Spion zu schaden. Im Drama spielen mit: der Bundesrat, die Bundesanwaltschaft, diverse Gerichte, das Staatssekretariat für Migration (SEM) und der Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Den jüngsten Akt hat das Bundesverwaltungsgericht geschrieben mit einem Urteil, das es vor wenigen Tagen publizierte. Es stütze das SEM, das dem Rentner die Einbürgerung verweigerte. Für die Migrationsbehörden stellt der iranische Ex-Funktionär eine Gefahr für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz dar, weil er von Genf aus unerlaubten politischen Nachrichtendienst für das Mullah-Regime in Teheran betrieben haben soll.

Es war der Schweizer Geheimdienst, der dem SEM diese brisante Information überbrachte. Demnach agierte der Iraner bereits zu seiner Zeit bei der WHO in Genf als Spitzel und tat das auch noch später, als er bereits das Einbürgerungsgesuch deponiert hatte. Wie kommt es, dass ein Ex-Diplomat während Jahren als mutmasslicher Spion aktiv sein kann, obwohl er den Sicherheitsbehörden bekannt ist? Eine Rekonstruktion in fünf Punkten.

Die Diplomatenstadt Genf gilt als Tummelplatz für Agenten. Dass sich darauf auch ein iranischer WHO-Funktionär betätigt haben soll, ist so überraschend wie ein French-Open-Sieg von Rafael Nadal. Was genau der Mediziner illegal ausgekundschaftet haben soll, geht aus den Gerichtsurteilen nicht hervor. Tatsache ist, dass Teheran damals wegen seines Atomprogramms unter verschärfter internationaler Beobachtung stand. Bundesrätin Micheline Calmy-Rey bemühte sich ab 2006, zwischen dem Iran und den USA zu vermitteln. Tatsache ist auch: Die Bundesanwaltschaft wollte gegen den WHO-Funktionär und drei seiner Landsleute Strafverfahren wegen politischen Nachrichtendienstes eröffnen. Die Verfolgung einer politischen Straftat bedarf jedoch der Ermächtigung des Bundesrats. Am 21. Juli 2008 stoppte die damalige Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf das Vorhaben. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» führte sie Alternativen ins Feld, um die mutmasslichen Spione aus dem Verkehr zu ziehen, etwa die Aberkennung des Diplomatenstatus oder das Verweigern einer Aufenthaltsbewilligung.

Im Jahr 2010 begab sich der Iraner mit 62 Jahren in Frührente und beantragte eine Niederlassungsbewilligung, die ihm der Kanton Genf am 10. August 2011 gewährte. Jetzt benötigte er nur noch die Zusage des Staatssekretariats für Migration; sie traf am 26. August 2011 ein. Fünf Tage später wehrte sich der Nachrichtendienst des Bundes beim SEM schriftlich gegen diesen Entscheid wegen der mutmasslichen Agententätigkeit. Am 28. Oktober 2013, mehr als zwei Jahre später, widerrief das SEM die Niederlassungsbewilligung. Der Iraner sollte also die Schweiz verlassen.

Der Ex-Diplomat zog den Fall vor Bundesverwaltungsgericht. Dieses stufte ihn aber als Gefahr für die Sicherheit der Schweiz ein und liess ihn abblitzen. Das Bundesgericht hingegen belohnte 2017 seinen mehrjährigen juristischen Kampf. Die Richter in Lausanne kamen zum Schluss, das SEM sei gar nicht zuständig für die Aufhebung der Niederlassungsbewilligung, sondern der Kanton Genf. Ein Formfehler also, der dem Mann das Aufenthaltsrecht sicherte. Für das SEM rächte sich jetzt, dass es die Bewilligung zunächst abgenickt hatte. Dass dies überhaupt passierte, ist auf einen Fehler eines Bundesangestellten zurückzuführen. Das Missgeschick trug sich laut dem Bundesverwaltungsgericht so zu: Am 26. August 2011 setzte der Nachrichtendienst das SEM per Telefon über seine Vorbehalte gegen den Iraner ins Bild. Der SEM-Mitarbeitende, der den Anruf entgegennahm, leitete diese relevante Information aber nicht seinem Kollegen weiter, der zuständig war für die Bewilligung des Iraners. Ergo winkte der ahnungslose SEM-Angestellte das Aufenthaltsrecht am gleichen Tag durch, ohne die Warnung des Nachrichtendienstes zu berücksichtigen. Es könne keine Auskunft geben über personelle Interna, sagt das SEM zum Lapsus. Es sei aber gängige Praxis, allfällige eruierte Fehler oder strukturelle Risiken in den Verfahrensabläufen zu beseitigen.

Nach seiner Pensionierung widmete sich der Iraner einer Stiftung mit humanitären Zielen. Er wirkt zudem für eine Organisation, die Spitäler in armen Ländern besser für Epidemien vorbereiten will. Der Mann fühlt sich so heimisch auf Schweizer Boden, dass er im Mai 2016 für sich und seine vier Jahre jüngere Frau den roten Pass beantragte. Bloss: Jedes Einbürgerungsgesuch landet auf dem Tisch des SEM. Und dieses klärt immer ab, ob der Nachrichtendienst Einwände hat. Das Verfahren zog sich in die Länge. Im September 2019 teilte der Nachrichtendienst dem SEM mit, der Iraner sei immer noch in Spionageaktivitäten zu Gunsten des Irans verwickelt. Im November 2020 lehnte das SEM das Einbürgerungsgesuch des Paars ab.

Das Paar wehrte sich vor Bundesverwaltungsgericht gegen die Nichteinbürgerung. Der Gatte bestreitet eine Verwicklung in geheimdienstliche Aktivitäten. Dafür gebe es keine Belege. Der Iraner sprach von Willkür und hielt fest, er sei nie wegen Spionage verurteilt worden. Tatsächlich steht er strafrechtlich mit einer weissen Weste dar. Für ein Nein zu einer Einbürgerung bedarf es aber keiner strafrechtlichen Verurteilung; es genügt, dass jemand in den Augen der Behörden eine Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellt.

Olivier Cramer, Bruder des früheren Genfer Ständerats Robert Cramer (Grüne), ist der Anwalt des Iraners. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bezeichnete er die Vorwürfe gegen seinen Mandanten als «völlig aus der Luft gegriffen». Er beschrieb ihn als international bekannten Impfspezialisten, der sich humanitären Projekten verschrieben habe. Und er monierte, die genauen Vorwürfe kenne er nicht, weil ihm der Zugang zum Geheimdienstdossier verwehrt bleibe. Immerhin hat Cramer einen Teilerfolg erzielt. Das SEM muss prüfen, ob es der Ehefrau nicht doch das Bürgerrecht verleihen muss. Das Bundesverwaltungsgericht kritisiert, das SEM habe ihren Fall gar nicht losgelöst von der mutmasslichen Agententätigkeit ihres Ehemanns beurteilt.