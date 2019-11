Spielgruppe lehnt Kinder von Schwulen-Paar ab – und das ist (noch) legal

Laut dem Dachverband Regenbogenfamilien zufolge leben in der Schweiz aktuell zwischen 6’000 und 30’000 Kinder in Regenbogenfamilien, also Familien in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer ist. «Der Verband will nun mit dem SSLV darauf hinarbeiten, dass solche Fälle künftig nicht mehr vorkommen», sagt Geschäftsführerin Maria von Känel.