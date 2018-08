Viele Lebensmittel verderben bereits nach der Ernte, weil die entsprechenden Verarbeitungstechnologien fehlen. Bei Bühler stellen wir Maschinen her, die helfen können, dieses Problem zu lösen. Wir bieten beispielsweise sehr wirksame Trocknungs-Technologien an, um Feuchtigkeit im geernteten Getreide zu reduzieren und damit Schimmelpilzbildung zu verhindern. Oder wir sortieren von Schimmelpilz befallene Maiskörner aus, unterstützt durch eine Cloud von Microsoft. ​

Bühler ist auch in Entwicklungsländern tätig. Sind solche Technologien nicht zu komplex für die sehr armen Entwicklungsländer?

Nein. In Afrika sind wir beispielsweise innerhalb eines Netzwerks tätig, das die gesamte Verarbeitung von Lebensmitteln umfasst. Dank der Arbeit von Freiwilligen können wir unser Knowhow weitergeben und so kleinen afrikanischen Unternehmen in der Nahrungsmittelverarbeitung helfen, effizienter zu produzieren. Auf diese Weise fördern wir die lokale Wirtschaft und tragen zum Erfolg kleiner Firmen bei.​

Besteht nicht die Gefahr, dass Bühler eine Super-Mühle hinstellt – vielleicht gar dank Geldern aus der Entwicklungshilfe –, die sehr bald nicht mehr funktioniert, weil sie nicht ordnungsmässig gewartet wird?

Wir bieten natürlich auch einen Wartungsservice an und stellen so sicher, dass die Anlagen optimal funktionieren. Gerade in Afrika legen wir grosses Gewicht darauf, die Kleinunternehmer zu schulen. So unterhalten wir etwa in Nairobi (Kenia) die «African Milling School». Dort werden angehende Müller bis zum Meistermüller ausgebildet. Das ist ein ziemlich einzigartiger Service – und ein sehr nachhaltiger.

Sie bezeichnen die Klimaerwärmung als grösstes Problem der Menschheit. Werden die mit moderner Bühler-Technologie unterstützten Nahrungsmittelverarbeiter zu wichtigen Playern im Kampf gegen den Klimawandel?

Der Klimawandel wird in bestimmten Regionen zu einer Verknappung von Lebensmitteln führen. Das wird steigende Preise zur Folge haben, Nahrungsmittelherstellung wird einen höheren Stellenwert bekommen. Auch in reichen Ländern werden wir uns damit abfinden müssen, dass Nahrungsmittel teurer werden. Für die Schweizer ist dies vielleicht weniger ein Problem. In Deutschland ist jedoch die Zahlungsbereitschaft für Nahrungsmittel extrem niedrig.​