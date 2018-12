Diese Post wird Alain Berset nicht gefallen. Seine Vorschläge zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen kommen nicht gut an. Diese zeigen die Stellungnahmen wichtiger Player. Zumindest was Einsparungen im Medikamentenbereich anbelangt, so stellt sich dem Bundespräsidenten eine breite Front entgegen. In erster Linie geht es um Sparmassnahmen bei den Generika, die in der Schweiz fast doppelt so teuer sind als im Durchschnitt neun europäischer Vergleichsländer.

Gegen die vorgeschlagenen Massnahmen sprechen sich nicht nur die Hersteller von Generika und Originalpräparaten aus, sondern auch sämtliche Leistungsbringer. Dazu gehören die Ärztevereinigung FMH, Ärzte mit Patientenapotheke, der Apothekerverband Pharmasuisse und der Spitalverband H+.

Sie alle stören sich am sogenannten Referenzpreissystem, dass der Bundesrat vorschlägt. Vereinfacht gesagt will er künftig ein Höchstpreis pro Wirkstoff festlegen. Möchte ein Patient ein teureres Präparat, muss er die Differenz selber berappen. Zwar hat der Bundesrat zwei Varianten vorgeschlagen, doch der Widerstand richtet sich gegen Referenzpreise per se.

Ein solches System sei «durch und durch unsozial», schreibt der Verband Intergenerika. Geschäftsführer Axel Müller spricht von einer «höchst destabilisierenden Wirkung» auf das Gesundheitssystem. Gerade Langzeitpatienten wären mit laufenden Medikamentenwechseln konfrontiert, so Geschäftsführer Axel Müller.