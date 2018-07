In den Tagen vor der Sommerpause muss alles noch erledigt werden. Kurz vor dem Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rohani informierte Bundespräsident Alain Berset am Montagmorgen über die Fairfood-Initiative. Zwei Tage lang hofierte er Rohani. Am Mittwoch stritt er im Bundesrat mehrere Stunden lang über Europa, um das weitere Vorgehen zu regeln. Tags darauf reiste er mit seinen Bundesratskollegen in den Kanton Freiburg, am Freitag endete das zweitägige Schulreisli.

Wegen seines vollen Terminkalenders interviewen wir Alain Berset in Lausanne. Er wirkt zwar nicht müde, er machte aber auch schon einen entspannteren Eindruck.

Herr Bundespräsident, wir treffen uns in Lausanne. Sind Sie ausserhalb der Pflichttermine wie Bundesratssitzung oder Session noch in Bern? Oder vor allem unterwegs?

Alain Berset: Vor allem in Bern. Ich muss neben den präsidialen Aufgaben ein grosses Departement mit acht Ämtern führen. Das Volumen der zusätzlichen Aufgaben habe ich etwas unterschätzt. Aber ein Jahr lang lässt es sich bewältigen.

Sie bewegen sich nun auch häufig auf internationalem Parkett. Vergeht einem dabei die Lust am politischen Kleinklein?

Überhaupt nicht. Ein Land wie die Schweiz braucht stabile Beziehungen und muss diese auch pflegen. Wir sind weder eine Supermacht wie die USA, noch gehören wir einer supranationalen Organisation wie der EU an. Deshalb sind bilaterale und multilaterale Beziehungen so wichtig. Deren Pflege ist besonders in diesem Jahr ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit. Das vermindert mein Engagement in der Innenpolitik jedoch in keinster Weise.