SP und CVP fordern Rücktritt von Bundesanwalt Michael Lauber

(dpo) «Lauber muss jetzt die Konsequenzen ziehen und zurücktreten», sagt SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann in einer Mitteilung am Samstag. Ansonsten würde die Fraktion den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren in der Gerichtskommission unterstützen. Für die SP-Fraktion sei Lauber vor dem Hintergrund des jüngsten Berichts der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) in seiner Funktion nicht mehr tragbar.

Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) ist in ihrem Bericht im März zum Schluss gekommen, dass Michael Lauber seine Amtspflichten verletzt habe und in den Fifa-Verfahren mehrfach die Unwahrheit gesagt habe.

Für den Rücktritt von Michael Lauber spricht sich auch die CVP aus. Wie es in einer Mitteilung heisst, unterstützt die Mitte-Fraktion einstimmig einen Antrag der BDP auf Amtsenthebung vom Bundesanwalt.