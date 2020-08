SP-Nationalrat ist neuer Präsident der Assistenz- und Oberärzte

(sat) Wie der VSAO am Donnerstag mitteilt, hat der Zentralvorstand den 44-Jährigen an die Verbandsspitze gewählt. Bislang war Barrile einer von zwei Vizes. Barrile politisiert seit bald fünf Jahren in Bern. Er sitzt nicht in der für das Gesundheitswesen zuständigen Kommission, besitzt aber laut der Liste seiner Interessenbindungen bereits mehrere Mandate in Organisationen des Gesundheitsbereichs. Als Verbandspräsident will Barrile für seine Mitglieder «fassbar und präsent» sein. Dazu zählt laut VSAO der Einsatz für gute Weiterbildungs- und Arbeitsbedingungen wie auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Patrizia Kündig bleibt Vizepräsidentin. Ein zweiter Vize soll im September gewählt werden.