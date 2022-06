Parteikongress Waadtländer SP verhindert «Duell der Giganten» – Fraktionschef Nordmann darf in Bundesbern weitermachen Gewerkschaftsboss Maillard und SP-Fraktionschef Nordmann kündeten beide ihre Ambitionen für den Waadtländer Ständeratssitz an. Doch zum internen Duell kam es am Parteitag nicht: Bereits zum zweiten Mal wird Nordmann eine Ausnahmegenehmigung gewährt, damit er erneut für den Nationalrat kandidieren kann.

Entspannte Stimmung zwischen den beiden SP-Nationalräten Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard. Valentin Flauraud / Keystone

Was wurde im Vorfeld nicht über die Delegiertenversammlung der Waadtländer SP geschrieben: Schlagzeilen wie «Duell der Giganten» oder «Titanenkampf» waren landauf, landab zu lesen. Nicht ohne Grund: Denn mit Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard und SP-Fraktionschef Roger Nordmann wollten sich am Samstag in Payerne zwei nationale Aushängeschilder der Partei für die Ständeratswahlen im nächsten Herbst aufstellen lassen.

Das Duell der beiden amtierenden Nationalräte um den Waadtländer Sitz im Stöckli war nicht zuletzt deshalb brisant, weil die Zeit von Nordmann in Bundesbern im Fall einer Niederlage gegen den favorisierten Maillard zu Ende gegangen wäre. Dies wegen einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung, die es dem 49-Jährigen verunmöglicht hätte, im nächsten Jahr ein weiteres Mal für den Nationalrat zu kandidieren. Bereits für die aktuelle Legislatur profitierte der profilierte Energie- und Aussenpolitiker, der seit 2004 in Bundesbern sitzt, von einer Ausnahmeregelung. Dass diese ein zweites Mal angewandt wird, galt eigentlich als ausgeschlossen, zumal Nordmann nach eigenen Angaben nicht vorhatte, sie erneut einzufordern.

Doch es kam anders: Das Duell der Giganten wurde in letzter Sekunde verhindert. Es war Maillard, der sich bei der Parteileitung dafür einsetzte, für Nordmann ein zweites Mal die Ausnahmeklausel in den Statuten anzuwenden. Der Antrag wurde schliesslich den Delegierten unterbreitet: Mit 157:67 erreichte er die nötige Zweidrittelmehrheit von 150 Stimmen äusserst knapp.

FDP und Grüne halten Waadtländer Sitz

Als Folge des Entscheids zog Nordmann seine Kandidatur für den Ständerat zurück. Er wird nun nochmals für den Nationalrat antreten.

Im Gegenzug wird Maillard am 22. Oktober 2023 versuchen, den vor vier Jahren in der kleinen Kammer verlorenen Sitz für die SP zurückerobern. Seine Gegner oder Gegnerinnen sind noch nicht bekannt. Die beiden aktuellen Vertretenden des Kantons Waadt im Ständerat – die Grüne Adèle Thorens und FDP-Mann Olivier Français – haben bis jetzt noch nicht über ihre Zukunftspläne informiert.