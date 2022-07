Sonntagspresse Wegzug wegen Russlandsanktionen, ukrainische Supermärkte im Ausnahmezustand und Schweizer Käse vor Gericht Der Finanzdirektor des Kantons Zug kritisiert die Umsetzung der Russland-Sanktionen. Sie führe dazu, dass Firmen sich aus der Schweiz zurückziehen. Unterdessen herrscht in der Ukraine Ausnahmezustand, die Supermärkte arbeiten unter extremsten Bedingungen. Und: Emmentaler zieht vors EU-Gericht - die News zur Sonntagspresse.

Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug, redet im Interview mit dem SonntagsBlick erstmals über die Konsequenzen der Russland-Sanktionen. «Wir haben diverse Fälle von Institutionen beziehungsweise Firmen, die zwar nicht direkt auf der Sanktionsliste sind, aber in Verbindung mit einer sanktionierten Person stehen und uns um Hilfe bitten, weil sie weiterarbeiten wollen, aber blockiert sind», sagt Tännler.

Heinz Tännler findet die Umsetzung der Russland-Sanktionen problematisch. Keystone

Er kritisiert die herrschende Praxis der Umsetzung der Massnahmen: «Ich stelle manchmal einen gelinde gesagt unbeholfenen Umgang in der Umsetzung der Sanktionen fest. Wir melden dies zuerst beim Seco, was einen langwierigen Prozess auslöst.

Bis nach drei oder vier Wochen ein Entscheid kommt, kann eine Firma bereits in den Seilen hängen. Und wenn das Seco dann endlich eine Unbedenklichkeitserklärung ausstellt, was auch öfter vorkommt, machen die Banken meistens nicht mit, aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber den USA und der EU.»

In letzter Konsequenz heisse es dann: «Ich kann die Zahlungen nicht vornehmen, ich muss umstrukturieren und mich aus der Schweiz verabschieden.» Auf die Frage, ob dies schon vorgekommen sei, antwortet der SVP-Politiker: «Das ist in mehreren Fällen passiert. Wie viele das genau sind, kann ich aus Datenschutzgründen nicht sagen. Aber wenn eine Firma wegzieht, kann das mehrere Hundert Arbeitsplätze betreffen.»

Er fordert vom Bund eine Sanktionspolitik nach Schweizer Zuschnitt: «Was wir fordern, sind Sanktionen nach Schweizer Art, mit einem Swiss Finish sozusagen. Wie es jetzt läuft, setzt die Schweiz ihre Rechtsstaatlichkeit aufs Spiel.» Man habe mit der Regierung bereits «in einzelnen Fällen» Kontakt gehabt. «Aber der Bundesrat muss seine Sanktionspolitik grundlegend anpassen. Das Wichtigste dabei ist, dass wir unsere Rechtsstaatlichkeit, eine der wichtigsten Tugenden der Schweiz, nicht aufs Spiel setzen dürfen.»

Ukrainische Supermärkte trotzen dem Krieg

In der Ukraine halten Detailhändler unterdessen den Betrieb unter Extrembedingungen aufrecht. «Der Krieg beeinträchtigt fast alle Aspekte unseres Geschäfts», sagt Ivan Palchewski von der Fozzy-Gruppe zur «NZZ am Sonntag». Diese ist vergleichbar mit der Migros und gehört zu den grössten Supermarktketten des Landes.

«Mut ist eine ukrainische Marke» steht hier auf diesem Plakat inmitten einer Shoppingmeile in Kiew. Keystone

Nach dem russischen Einmarsch musste die Logistikkette entlang der Frontlinie neu gezogen werden. «Wir haben neue, sichere Routen definiert, die den beschädigten oder von den Russen attackierten Strassen ausweichen», sagt Palchewski. «Von Alltag oder Normalität können wir angesichts des fortgesetzten Krieges leider nach wie vor nicht sprechen», schreibt der deutsche Grosshandelskonzern Metro, der in der Ukraine 26 Märkte betreibt, aber zuletzt nur 21 in Betrieb hatte. «Wir beurteilen täglich mit den Teams vor Ort, welche Märkte öffnen und ob gearbeitet werden kann.»

In der Ukraine haben Detailhändler ein neues Selbstverständnis gewonnen. Das lasse sich auch in der Schweiz beobachten. Supermärkte seien nicht mehr nur einfache Händler, sondern Grundversorger und Identitätsstifter, sagt Marketingexperte Stefan Vogler. Die heutige Generation von Konsumenten werde von der schnellen Abfolge von Krisen, die wir derzeit erleben, über Jahre geprägt. Heute würden Verlässlichkeit und Dienst an der Allgemeinheit mehr zählen als billig shoppen.

Emmentaler klagt vor «fremden Richtern»

Apropos Einkaufen: Die Sortenorganisation Emmentaler will, dass echter Schweizer Emmentalerkäse im Ausland besser vor Nachahmungen geschützt ist, das berichtet die NZZ. Dafür geht der Käsehersteller bis vor das Europäische Gericht (EuG). Dieses ist Teil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Emmentaler will seinen Käse besser schützen. Keystone

Der Grund für die Klage: Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hatte entschieden, dass Emmentaler bloss eine Gattung Käse bezeichne – quasi den Hartkäse mit den Löchern - und nicht die geografische Herkunft eines bestimmten Produkts. Laut Alfred Rufer von der Sortenorganisation Emmentaler sollen die Verhandlungen vor den europäischen Richtern im September beginnen.