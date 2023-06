Sonntagspresse Vetternwirtschaft und Mobbing beim Schweizer Fechtverband? ++ Kantone begünstigen Hauseigentümer ++ Experte: Verzicht auf Plastik bringt nicht viel Die Vorwürfe der ehemaligen Spitzenfechterin Gianna Hablützel gegen Swiss Fencing erhärten sich. Kantone ignorieren die Wertsteigerungen von Immobilien. Und ein Experte erklärt, warum man besser auf ein Steak verzichten sollte, statt auf Plastik. Das sind die Sonntagsnews.

Gianna Hablützel, hier mit ihrer Tochter Demi, sieht im Verband Vetternwirtschaft und Mobbing. Roland Schmid

Die ehemalige Spitzenfechterin Gianna Hablützel erhebt schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Fechtverband Swiss Fencing: «Unter der Führung von Gabriel Nigon und Olivier Carrard haben sich im Verband Vetternwirtschaft und Mobbing breitgemacht», sagt Hablützel. «Posten werden an Nahestehende vergeben, Athleten ungleich behandelt, Kritiker mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht. Es herrscht eine Kultur der Intransparenz und des Misstrauens.»

SonntagsBlick hat aktive und ehemalige Mitglieder von Swiss Fencing gefragt – Fechter, Trainer, Vorstandsmitglieder. Sie bestätigen die Vorwürfe und berichten von Nepotismus, Mobbing, fragwürdigen Selektionskriterien, Alkohol-Eskapaden und finanzieller Misswirtschaft im Schweizer Fechtverband.

Erstmals nimmt auch der Dachverband Swiss Olympic ausführlich Stellung: «Swiss Olympic hat Kenntnis von einzelnen Vorwürfen, welche den Verband, insbesondere aber auch Verbandsmitglieder betrafen.» So habe Swiss Olympic 2021 im Rahmen einer Befragung von Nachwuchssportlern festgestellt, «dass mehrere Athletinnen und Athleten von Swiss Fencing sich kritisch über interne Vorgänge im Verband oder im Verein geäussert haben.»

Der Interventionsspielraum für Swiss Olympic sei beschränkt. «Fest steht aber, dass es Swiss Olympic ein grosses Anliegen ist, dass nicht nur individuelles Fehlverhalten, sondern auch strukturelle Missstände jeglicher Art transparent adressiert, untersucht und behoben werden.» Der Schweizer Fechtverband sagt, er könne Vetternwirtschaft nicht bestätigen. Die ethischen und die Good-Governance-Prinzipien würden regelmässig überprüft und eingehalten.

Immobilien-Praxis der Kantone widerspricht dem Gesetz

Es handelt sich um eine prachtvolle Villa an bester Lage in der Stadt Zug: Der Marktwert beträgt 10 Millionen Franken. Trotzdem beziffert der Zuger Fiskus den Steuerwert auf lediglich 2 Millionen – womit die Steuerlast für die Besitzer erheblich sinkt. Das Beispiel, über das die «NZZ am Sonntag» gestützt auf Steuerunterlagen berichtet, ist kein Einzelfall: Auch in anderen Kantonen setzen die Steuerbehörden den Wert der Immobilien deutlich zu tief an.

Sie ignorieren damit die immensen Wertsteigerungen der letzten Jahre. So hat Zürich die steuerliche Einschätzung der Liegenschaften im Jahr 2009 letztmals aktualisiert. Obwohl diese Praxis den gesetzlichen Vorgaben widerspricht. Diese legen fest, dass sich die Schätzung am aktuellen Verkehrswert orientieren muss.

Wer ein Eigenheim besitzt, kommt in vielen Kantonen steuerlich gut weg. Mathias Förster

Der Basler Ökonomieprofessor Kurt Schmidheiny kritisiert die verbreitete Bevorteilung der Immobilienbesitzer gegenüber der «NZZ am Sonntag»: «Eine tiefe Bewertung von Liegenschaften führt zu einer Umverteilung von den Mietern zu den Hauseigentümern.» Zudem erschwere dies eine effiziente Nutzung des Wohnraums: «Manche Leute würden gerne von einem grossen Haus in eine kleinere Mietwohnung umziehen. Doch wenn es sich steuerlich nicht lohnt, werden sie davon abgehalten.»

Eine andere Politik verfolgt dagegen der Kanton Luzern: Dort werden die Steuerwerte der Immobilien neuerdings alle fünf Jahre aktualisiert. Die Akzeptanz bei den Eigentümern sei sehr gut, heisst es beim Steueramt.

Besser auf Steak verzichten statt auf Plastik

Die Schweiz gehört weltweit zu den grössten Verursachern von Kunststoffabfall. Kein Problem, sagt Rainer Bunge im Gespräch mit der SonntagsZeitung. Der Professor für Umwelttechnik lobt das Schweizer Entsorgungssystem. Wie sinnvoll ist es, wenn wir auf Gabeln und Strohhalme aus Plastik verzichten? «In der Schweiz oder in anderen Ländern mit einer funktionierenden Abfallbewirtschaftung bringt das nicht viel», sagt Bunge.

«Der Verzicht auf Plastik ist eine Art Ritual. Man befreit sich von seinen ökologischen Sünden, indem man auf Strohhalme, Einwegbesteck und Wattestäbchen aus Plastik verzichtet.» Er kritisiert die Verbote der EU, wo Einwegbesteck und Trinkhalme aus Plastik nicht mehr erlaubt sind. Die Staaten der EU seien in Sachen Abfallentsorgung völlig unterschiedlich aufgestellt.

«Allen Mitgliedstaaten die gleichen Massnahmen aufzuzwingen, ist etwa so, wie wenn ein Optiker allen seinen Kundinnen und Kunden die gleiche Brillenkorrektur verschreibt», so Bunge. Das Problem sei nicht Plastik, sondern der Konsum, so Bunge. Der Inhalt sei aus ökologischer Sicht viel relevanter als die Verpackung. «Ein einziges Grillsteak weniger zu essen, bringt etwa gleich viel, wie ein Jahr lang Plastik zu recyclen.» (pin)