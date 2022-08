Sonntagspresse Teurer Strom, Kritik an die Regierung und eine Diphtherie-Welle in den Schweizer Bundesasylzentren, die nicht abreisst Die Parteien suchen nach Strategien, um die Wirtschaft vor hohen Strompreisen zu retten. Die Städten planen als Stromsparmassnahme ihre Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren. Politologe Adrian Vatter ist sich sicher: Das Regierungssystem stösst an seine Grenzen – die News der Sonntagspresse.

Schweizer Firmen müssen bis zu zehnmal mehr für den Strom bezahlen, weil die Märkte angesichts der Energiekrise verrücktspielen. Das bringt manche Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten. Die Politik sucht nach Lösungen, dabei stehen drei Varianten im Vordergrund, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt:

Erstens könnte der Strompreis mit einer Obergrenze gedeckelt werden.

Zweitens wären Härtefallkredite denkbar für besonders stark betroffene Unternehmen.

Drittens könnte den Firmen erlaubt werden, aus dem freien Markt in die Grundversorgung mit staatlich regulierten Preisen zurückzukehren.

Im Winter könnten Unternehmen aufgrund explodierender Strompreise weniger sonnigen Zeiten entgegenblicken. Claudio Thoma

Insbesondere der dritte Vorschlage kommt bei Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien gut an. Zu seinen grössten Befürwortern gehört der Direktor des Gewerbeverbandes, Hans-Ulrich Bigler. Er sagt: «Aus unserer Sicht sollten Firmen zwischen Grundversorgung und freiem Markt wechseln können.»

Auch SP und Grüne zeigen sich offen für den Vorschlag. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy kann sich diese Lösung unter gewissen Bedingungen vorstellen. Der Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Michael Frank, will sich dem Vorschlag nicht kategorisch verschliessen. Man müsse aber auch klar benennen, was eine Rückkehr in die Grundversorgung bedeute: «Am Ende werden so die Privaten die Stromrechnung der Firmen mitfinanzieren.»

Frank würde eine Direkthilfe für Härtefälle vorziehen, ähnlich wie in der Corona-Pandemie: «Der Bund könnte Hilfen vorsehen in Form von Überbrückungskrediten für Unternehmen. Und für Private, die an ihre finanziellen Grenzen kommen.»

Städte wollen die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren

Die Städte möchten die Stromsparkampagne des Bundes mit verschiedenen Massnahmen unterstützen: «Das Ziel ist, dass die Städte schweizweit möglichst koordiniert handeln», sagt der Berner Gemeinderat Reto Nause in der «NZZ am Sonntag». Nause präsidiert die Energie- und klimapolitische Kommission des Städteverbandes. «Vorgesehen ist, in einem ersten Schritt in sämtlichen Gebäuden der öffentlichen Verwaltung die Raumtemperatur zu senken», sagt er.

Der Plan sei, dass Städte die Wassertemperaturen in den Hallenbädern und die Temperatur in den Fahrzeugen des städtischen öffentlichen Verkehrs senken. Zudem sollen während der Adventszeit weniger Lichter brennen. Auch die Weihnachtsmärkte sollten diesen Winter weniger beleuchtet werden.

Hess Bus unterwegs in der Weihnachtsbeleuchtung von Bern. Jürg Rohrbach

Geteilt wird diese Haltung von der Stadt Zürich, wie Medienstelle der der «NZZ am Sonntag» bestätigt : «Die Stadt Zürich wird prüfen, ob die Weihnachtsbeleuchtung reduziert werden oder ob darauf verzichtet werden soll.» Für die Zürcher Bahnhofstrassenbeleuchtung «Lucy» wehrt sich Milan Prenosil, Präsident der Zürcher City-Vereinigung: «Ein Verzicht auf ‹Lucy› würde die durch Corona bereits negativ beeinflusste Konsumentenstimmung noch weiter trüben», sagt Prenosil.

Allenfalls könnte die Betriebsdauer am Abend und Morgen verkürzt werden. «Wenn zu diesen Zeiten auch die Detailhändler freiwillig auf ihre Schaufensterbeleuchtung verzichten würden, hätte dies mehr als nur symbolische Bedeutung», sagt Prenosil.

Diphtherie: Mitarbeiter steckt sich an

Die Diphtherie-Welle in den Schweizer Bundesasylzentren reisst nicht ab. In den letzten Tagen kamen in Neuenburg und St. Gallen weitere Fälle hinzu. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, griff die bakterielle Infektionskrankheit nun erstmals auch aufs Personal der Asylzentren über. In Boudry im Kanton Neuenburg hat sich ein Mitarbeiter angesteckt. Der Bund will nun handeln.

Zur Diskussion steht die Einführung von systematischen Tests. Flüchtlingen, die in ein Bundesasylzentrum eintreten, soll ein Rachenabstrich entnommen werden. Zudem soll der Ursprung der Ausbrüche eruiert werden. Den 15 Betroffenen geht es laut dem Staatssekretariat für Migration gut. Sie erhielten je nach Schwere der Erkrankung ein Gegengift und Antibiotika.

Neun von zehn Pensionären haben ihre AHV-Rente nicht selbst verdient

Die Umverteilung in der AHV ist grösser als bisher bekannt, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Jedes Jahr werden über die erste Säule 22 Milliarden Franken von den Topverdienern zu den Ärmeren und dem Mittelstand verschoben. Die Zahl stützt sich auf eine Analyse des

St. Galler Vorsorgeexperten Andreas Zeller. Laut der Berechnung sind lediglich 12 Prozent der Rentner selbsttragend. Somit erhalten 88 Prozent der Pensionäre mehr Rentengelder, als sie selbst während ihrer aktiven Zeit in die AHV einbezahlt haben.

Der SP-Politiker Rudolf Strahm kritisiert in der «NZZ am Sonntag» die AHV-Politik seiner Partei. Er sei «wirklich irritiert und verärgert» über die Kehrtwende der SP bei der Finanzierungsfrage. Die Ablehnung einer höheren Mehrwertsteuer schwäche das Sozialwerk. Weiter wirft Strahm der SP-Leitung vor, ihr fehle in der Wirtschaftspolitik der Kompass: «Es ist niemand da, der eine gewisse glaubwürdige Kontinuität sicherstellt.»

«Unser Regierungssystem stösst an seine Grenzen»

Gemäss dem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagt der Berner Politologe Adrian Vatter , die SP könne sich ihres zweiten Bundesratssitzes nicht sicher sein. «Sobald nach den nächsten Wahlen ein Bundesratsmitglied zurücktritt, dürfte es zu Verschiebungen kommen.» Wenn dann die SP und nicht mehr FDP die am stärksten überrepräsentierte Partei sei, sei die Forderung, dass sie einen Sitz an die Grünen abgeben müsse absolut legitim.

Das Argument, dass das links-grüne Lager damit mit zwei von sieben Sitzen weiterhin unterrepräsentiert sei, hält er nicht für schlüssig. Das Schweizer System funktioniere nicht nach Blöcken. Es gebe im Parlament immer wieder unterschiedliche Allianzen, bei Bundesratswahlen sei bisher aber noch nie eine «Lager-Logik» verfolgt worden. Vatter schlägt grundlegende Reformen für das seit 170 Jahren nicht veränderte Gremium vor. Ein Präsidialdepartement soll die Krisentauglichkeit des Bundesrats erhöhen.

Risiko-Lebensmittel aus der Türkei in die Schweiz gelangt

Über den grössten Grenzübergang im Südosten Europas sind in den vergangenen zehn Jahren offenbar Tausende von Tonnen Obst und Gemüse aus der Türkei ohne ordnungsgemässe Kontrolle eingeführt worden. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, könnten die Lebensmittel mit unerlaubt hohen Pestizidrückständen oder Schädlingen auch in die Schweiz gelangt sein.

Unkontrollierte Ware könnte blinde Passagiere in die Schweiz einschleppen. Stefan Schaufelberger

Diesen Schluss lassen Untersuchungen der bulgarischen Lebensmittelkontrollbehörde zu. Die im Juni gestürzte Regierung des Reformpolitikers Kiril Petkow hatte den Missstand am Grenzübergang Kapitan Andreewo aufgedeckt. Dort war ein Privatunternehmen seit 2012 mit der Inspektion von Lastwagen und der Entnahme von Proben zur Laboruntersuchung betraut. Eine Vielzahl der Stichproben sei unsachgemäss durchgeführt worden. Allein für die Jahre 2020 und 2021 betrifft das 25700 Tonnen Obst und Gemüse.

Mit Maschinenpistolen auf Sammeltour

Am Samstag veranstaltete das eritreische Regime eine weitere seiner umstrittenen Propagandaveranstaltungen. Ein Video aus einer Mehrzweckhalle in Conthey bei Sitten von diesem Sommer zeigt, was bei diesen Veranstaltungen passiert: Neben Band und Tänzern schwingen Männer in Armeeuniform auf einer Bühne ziemlich echt aussehende Kalaschnikows, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Youtube/Shalot

Der Anlass war als Kulturfestival getarnt, tatsächlich wurden hohe Beamte als Ehrengäste eingeflogen, und Eritrea-Kennerinnen wissen, dass es bei den Konzerten vor allem um den Aufruf zum Einzahlen der Diaspora-Steuer geht. Alle im Ausland lebenden Eritreer sind verpflichtet, zwei Prozent ihres Einkommens an den Staat abzuliefern. Die Schweizer Behörden sind alarmiert. Die Bundespolizei Fedpol schreibt: Die Vergangenheit habe gezeigt, «dass ein gewisses Gewaltpotenzial besteht und Ausschreitungen möglich sind».

Ab 2023 kommt das nationale Plastiksammelsystem

Von einer Kreislaufwirtschaft ist die Schweiz noch weit entfernt. In einigen Gemeinden kann man Plastikabfälle zwar heute schon auf Sammelstellen deponieren. Einzelne Filialen von Detailhändlern nehmen leere Putzmittelflaschen zurück.

Der grösste Teil der 150 Kilogramm Plastikabfall, die wir jedes Jahr pro Kopf produzieren, landet jedoch immer noch in der Kehrichtverbrennung. KEYSTONE

Wie die «NZZ am Sonntag» soll sich das nun ändern: Der Verband Swiss Recycling kündigt auf nächstes Jahr ein nationales Sammel- und Wiederverwertungssystem an. Getragen wird die Initiative von den vier grössten Detailhändlern und über 50 Lebensmittel- und Verpackungsherstellern. Noch steht der genaue Termin nicht, hinter den Kulissen wird um die Kosten gefeilscht.

Neben finanziellen Fragen müssen auch technische Probleme gelöst werden. Heute kann erst die Hälfte des gesammelten Plastiks wiederverwertet werden. Bis Ende des Jahrzehnts müssen es gemäss einer EU-Vorgabe 100 Prozent sein. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will bereits 2025 nur noch rezyklierbare Gebinde verwenden.