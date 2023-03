Sonntagspresse Schlafmangel ist Volkskrankheit Nummer eins ++ Studierte sollen 70 Prozent arbeiten ++ Bund will Werbeverbot für Ungesundes Jede zehnte Schweizerin kann nicht ein- oder durchschlafen – mit gravierenden Folgen. Der Trend zur Teilzeit-Arbeit koste den Staat immens viel Geld und die Kleinen sollen vor Süssem und Fettigem geschützt werden. Das und mehr sind die Themen der Sonntagspresse.

Schlechter Schlaf ist das Volksleiden Nummer eins. «30 Prozent der Bevölkerung sind von einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung betroffen», sagt Albrecht Vorster, Schlafforscher am Inselspital in Bern, in der «SonntagsZeitung». Zu den häufigsten Formen gehört die Insomnie, das was man landläufig unter Schlafstörung versteht: Jeder zehnte kann nicht ein- oder durchschlafen. Auf die erwachsene Bevölkerung der Schweiz um, sind davon 700’000 Menschen betroffen.

Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen haben 700'000 Menschen in der Schweiz. Symbolbild: Jean-Paul Chassenet Bernay / fotolia

Dauernder Schlafmangel kann negative gesundheitliche Folgen haben, «unter anderem Ereignisse wie Schlaganfälle und Herzinfarkt, stoffwechselbedingte Konsequenzen wie Fettleibigkeit oder Diabetes, Immundefekte sowie ein erhöhtes Risiko von neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson», sagt Philipp Valko, Neurologe am Zentrum für Schlaf- und Stressmedizin der Klinik Hirslanden in Zürich.

Der Leidensdruck für die Betroffenen ist gross, die wirtschaftlichen Kosten immens: Leistungs- und Produktionsausfälle am Arbeitsplatz aufgrund von Schlafproblemen schlagen in der Schweiz mit 8 Milliarden Franken pro Jahr zu Buche. Therapieplätze für Insomniepatienten gibt es zu wenige. Die dafür benötigten Psychologen gebe es «im Moment nur vereinzelt». Aufgrund der grossen Nachfrage hat die Klinik Hirslanden das Personal aufgestockt und expandiert: Im Dezember wurde ein zweiter Standort des Schlafzentrums in Zürich Oerlikon eröffnet.

Die Wirtschaft sucht dringend Fachkräfte, doch im Volk ist die Teilzeitarbeit so beliebt wie nie. Neu auch bei Männern, so schreibt die «Sonntagszeitung». Fast jeder Fünfte arbeitet heute nur in reduziertem Pensum, wie Zahlen von dieser Woche zeigen. Der Wert hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Bei den Frauen sind es zwar immer noch deutlich mehr, nämlich jede Zweite, doch ihr Anteil ist den letzten Jahren nicht mehr gestiegen.

Lieber sonnen als arbeiten. Das sieht ein Ökonom nicht ein. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Teilzeit-Boom wirkt sich auch auf die durchschnittlichen Arbeitsstunden aus. Aktuell betragen sie pro erwerbstätige Person und Woche noch rund 31 Stunden. Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern sagt: «Wir sind also unter die französische 35-Stunden-Woche gefallen, die wir so oft belächeln.» Die Tätigkeit reduziert hätten in den vergangenen Jahren vor allem jene, die viel verdienen, also mehrheitlich Gutgebildete. «Anders als die Kassiererin, können Sie es sich schlicht leisten», sagt Wolter.

Der Bildungsökonom sieht durch diese Entwicklung die in der Schweiz hochgehaltene Solidarität in Gefahr. «Hält der Teilzeit-Trend bei den Gutgebildeten an, ist die Bildung aus gesellschaftlicher Sicht keine lohnenswerte Investition mehr.» Arbeiten die gut Ausgebildeten nur in kleinen Pensen, decken ihre Steuern ihre Studienkosten nicht mehr. Er fordert deshalb eine Rückzahlungspflicht der Studienkosten für jene, die über das gesamte Erwerbsleben weniger als 70 Prozent gearbeitet haben.

In Deutschland hat die Regierung harte Einschränkungen bei der Werbung für Süsses und Fettiges angekündigt. Auch die Schweizer Behörden planen solche Massnahmen, um Kinder zu schützen, schreibt die «SonntagsZeitung». Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) trägt an Kinder gerichtete Werbung für stark zucker- und fetthaltige Esswaren zu einer ungesunden Ernährung bei. «Das BLV hat ebenfalls Pläne für eine Regulierung der an Kinder gerichteten Werbung», sagt Sprecherin Sarah Camenisch.

Lange versuchte die Behörde nach eigenen Angaben, sich mit der Lebensmittelindustrie auf Werbeeinschränkungen zu einigen. Dabei ging es darum, Werbung an Kinder für zu süsse, zu fettige und zu salzige Produkte freiwillig zu reduzieren. Diese Bemühungen sind laut den Behörden fehlgeschlagen. «Wir haben jahrelang erfolglos mit der Industrie verhandelt. Dies hat zu keinem Ergebnis geführt», sagt Camenisch. Im Fokus stehen laut BLV Werbebeschränkungen in Printmedien, Radio und Fernsehen sowie in sozialen Medien. Man prüfe derzeit, welche Massnahmen wirksam sein könnten.

Kultschokohase von Lindt: Solche Werbefilme sollen in Zukunft verboten werden. Youtube

Lange schien Ecopop, die rechts-grüne Bewegung gegen das Bevölkerungswachstum, verstummt. Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, mischen ihre Exponenten neuerdings im Wahlkampf der SVP mit und liefern für das Lieblingsthema der Volkspartei, der Zuwanderung, die Argumente. Ein Beispiel dafür ist die Wahlzeitung, die die Zürcher SVP vor den kantonalen Wahlen im Februar an die Haushalte verschickte. Als Absenderin für Grafiken und Zahlen ist eine Gruppe namens «Fakten statt Fake» angegeben. Wer dahinter steckt, bleibt unklar. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, sind es Ecopop-Exponenten, darunter Vizepräsidentin Erika Häusermann.

Ein weiterer Vertreter der Bewegung hatte verschiedene Parteien mit Grafiken zum Bevölkerungswachstum kontaktiert, bei der SVP wurde er mit offenen Armen empfangen. Gemeinsam mit Nationalrat Mike Egger entwickelte der Mann das Videoformat «Fakten statt Fake», in dem Egger diese Grafiken präsentiert. Und er half bei Vorstössen, die Egger einreichte. Nationalrat Thomas Matter betont, dass die SVP unabhängig entscheide. «Er liefert nur Zahlen.» Und der Präsident der Zürcher SVP, Domenik Ledergerber, sagt, er habe nicht gewusst, wer hinter der Gruppe «Fakten statt Fake» stehe. Er habe kein Problem mit Ecopop, sagt Ledergerber. «Die sind wenigstens ehrlich!»

In zahlreichen Kantonen sind für diesen Frühling Pilotversuche geplant zu einer neuen Form von Electronic Monitoring. Dies berichtet die «NZZ am Sonntag». Bei der «dynamischen elektronischen Überwachung» erhalten nicht nur die Täter eine elektronische Fussfessel, sondern auch potenzielle Opfer ein GPS-Gerät. Kommen sich die beiden zu nahe, wird bei den Behörden und beim Gerät des Opfers ein Alarm ausgelöst. «Es geht darum, Opfer von häuslicher Gewalt künftig besser schützen zu können», sagt Janine Repetti-Dittes, Geschäftsführerin des Vereins Electronic Monitoring, dem 22 Kantone angeschlossen sind. Erste Ergebnisse der Pilotversuche werden 2024 erwartet.

In Zukunft sollen nicht nur Symbolbild: Manuel Lopez / KEYSTONE

Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr spricht sich für die neue Technologie aus. «Die elektronische Überwachung von Rayon- und Kontaktverboten kann helfen, Gewalttaten zu verhindern», sagt sie der «NZZ am Sonntag». Auch in anderen Fällen wird Electronic Monitoring immer beliebter, wie das Beispiel des Kantons Zürich zeigt. Die Zahl der Personen, die eine elektronische Fussfessel tragen, hat sich innert weniger Jahre vervielfacht. 2018 zählte Zürich gesamthaft noch knapp 1500 Vollzugstage mit Electronic Monitoring und 12 Betroffene, mittlerweile sind es fast 10’000 Vollzugstage und 73 überwachte Personen.

Der Nordostschweizer Stromriese schloss 1990 mit dem staatlichen französischen Stromkonzern EDF zwei Verträge ab. Dank diesen konnte er insgesamt 400 Megawatt (MW) aus französischen Kernkraftwerken beziehen. 2019 liessen die Axpo und ihre Partner den ersten der beiden Verträge verfallen. Nun stellt sich mitten in der Energiekrise die Frage, ob der zweite Vertrag um 15 Jahre verlängert werden soll. Dieser garantiert der Schweiz noch bis 2024 die Lieferung von 200 MW Strom, was für fast 400’000 Haushalte reicht. Aus Sicht der Axpo ist der Liefervertrag so bedeutend, dass der Konzern nun den Bund einschaltet. «Derzeit findet ein Austausch mit dem Bund über den Stand der Gespräche und zur Klärung allfälliger gemeinsamer Interessen an der Verlängerung des Vertrags statt», bestätigt Axpo-Sprecher Noël Graber der «NZZ am Sonntag».

Das Logo des Energiekonzerns Axpo am Kernkraftwerk Beznau. Symbolbild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Vertrag läuft über eine speziell gegründete Gesellschaft namens Energiefinanzierungs AG oder kurz Enag. Der Vertrag trägt zwar zur Versorgungssicherheit der Schweiz bei. Doch auch aus Sicht der Axpo gibt es Gründe, die gegen eine Verlängerung sprechen: Neben dem ökonomischen sei es vor allem das «sehr hohe regulatorische Risiko», wie Axpo-Sprecher Graber erklärt. Es besteht die Gefahr, dass künftige Eingriffe des französischen Staates die Vertragspartner Abermillionen kosten könnten.

Der grösste Immobilienbesitzer der Schweiz, Swiss Life, hat im letzten Jahr mehr als 1000 neue Wohnungen gebaut. «Das ist deutlich mehr, als unserem Marktanteil von 0,7 Prozent entsprechen würde», sagt CEO Patrick Frost der «NZZ am Sonntag». «Auch in Zukunft werden wir jährlich 1000 Wohnungen bauen – sofern man uns auch lässt.» Frost sieht dabei grosse Hürden in unterschiedlichen kantonalen Bauvorschriften, vor allem im Lärmschutz. Diese erschwerten die Realisierung von Bau- und Verdichtungsprojekten. «Gravierend sind auch die Einsprachen. Teilweise dauert es Jahre, bis man eine Baubewilligung erhält.» Diese Fristen müssten verkürzt werden.

Es wird zwar viel gebaut, aber die Wohnungen reichen trotzdem nicht. Hier: Überbauung Blumenhof in Oensingen. Symbolbild: Bruno Kissling

Derweil stellt die «Sonntagszeitung» das Konzept der temporären Wohnungen vor, die «die Not der Mieter in Kürze lindern könnten». Die Zeitung verweist auf ein Pilotprojekt in Lausanne. Das spezielle Konzept eines Architekten macht es möglich. In Lausanne wurde eine ganze Siedlung so gebaut. Man könne die Gebäude aus Fertigelementen an Orten aufstellen, die eigentlich langfristig für etwas anderes vorgesehen sind. Bereits nach zehn Jahren haben sich solche Gebäude rentiert. Dann könne man die Baukonstruktion ohne finanzielle Verluste abbauen und an einer anderen Stelle wieder errichten.

Mittlerweile scheint der Ruf verzweifelter Mieterinnen und Mieter auch im Bundeshaus angekommen zu sein: Nächste Woche debattiert das Parlament über Forderungen der Ständeräte Damian Müller (FDP) und Carlo Sommaruga (SP). Beide verlangen von der Landesregierung, dass sie die Rahmenbedingungen für den Bau neuer Wohnungen verbessern.