Sonntagspresse Protestierende Klimajugend, mehr Krebserkrankungen bei unter 50-Jährigen und Gesundheitsorganisationen laufen gegen Berset Sturm Junge Klimaaktivisten wollen Schulen und Unis repolitisieren. Ein trauriger Trend zeichnet sich ab: Die Zahl der unter 50-Jährigen, die an Krebs erkranken, nimmt seit Jahrzehnten stark zu. Und in der Schweiz sorgt Alain Bersets geplante Krankenversicherungsverordnung-Revision für rote Köpfe - die News zur Sonntagspresse.

Eine Gruppe von rund 80 jungen Klimaaktivisten plant in den grösseren Städten die Besetzung von Schulen und Universitäten. Dies bestätigt Klimastreik-Sprecher Cyrill Hermann in der «NZZ am Sonntag». Nach der Corona-Pause gehe es jetzt darum, «die Schulen zu repolitisieren». Man habe den «Kern der Bewegung» aus den Augen verloren: «Das sind die Jungen, die in der Schweiz von der Klimakrise am meisten betroffen sind.»

Klimaaktivisten protestieren mit eine aufblasbare Weltkugel während ihrer Aktionswoche Rise up for Change, am Freitag, 25. September 2020, auf dem Kirchenfeldbrücke in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

Fünf Teams würden derzeit die Aktionen vorbereiten, heisst es. Diese reichen von kurzen Einnahmen einzelner Räume bis hin zu wochenlangen Besetzungen ganzer Schulhäuser, bis die Polizei eingreife. Dabei nehme man auch Bussen in Kauf. «Alle sind sich einig, dass ziviler Ungehorsam ein absolut legitimes Mittel ist angesichts der Untätigkeit der Politik in der Klimakrise», sagt Hermann in der «NZZ am Sonntag». Die Universitäten haben bis jetzt noch keine Kenntnis solcher Vorbereitungen. Die ETH wollte mit den Aktivisten Kontakt aufnehmen. Ohne Erfolg.

Unter 50-Jährige erkranken immer häufiger an Krebs

Es ist ein trauriger internationaler Trend, der auch die Schweiz betrifft: Seit den 1990er Jahren nimmt die Zahl der unter 50-Jährigen, die an Krebs erkranken, stark zu. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Harvard-Universität, die Daten aus 44 Ländern ausgewertet hat. «Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird», sagt Autor Tomotaka Ugai in der «NZZ am Sonntag».

Bestätigt wird das Bild durch Zahlen, die die Schweizer Krebsregistrierstelle für die «NZZ am Sonntag» zusammengestellt hat: Von Jahr zu Jahr erhalten mehr Menschen in der Altersgruppe zwischen 20 und 49 die Diagnosen Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und vor allem auch Brustkrebs. Die Gründe für diese Zunahme sind laut Spezialisten unter anderem in der Ernährung und dem Lebenswandel zu suchen: Fast Food, stark verarbeitete Lebensmittel, vor allem Fleisch, Alkohol und Rauchen begünstigen die Krebsbildung.

Die Mammographie ist eine Methode zur Früherkennung von Brustkrebs. Gaetan Bally / KEYSTONE

Beim Brustkrebs könnte auch die frühere Geschlechtsreife und die tiefere Kinderzahl der Frauen eine Rolle spielen. Dazu kommt, dass durch früheres Screening gewisse Tumoren rascher erkannt werden. In absoluten Zahlen ist die jüngere Bevölkerung nach wie vor viel weniger stark von Krebs betroffen als die ältere.

Doch haben die Jungen oft eine schlechtere Prognose. Das liegt auch daran, dass bei ihnen Symptome oft erst nach mehreren Konsultationen ernst genommen werden. «Es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen», sagt Elisabetta Rapiti, Epidemiologin am Genfer Krebsregister in der «NZZ am Sonntag».

«Dramatische Notlage»: Gesundheitsorganisationen kritisieren Berset

21 Gesundheitsorganisationen laufen Sturm gegen die Reformpläne von Gesundheitsminister Alain Berset: Die geplante Revision der Krankenversicherungsverordnung (KVV) führe zu Ungleichbehandlung und bringe Betroffene in eine Notlage.

In einem Brief, welcher der «NZZ am Sonntag» vorliegt, schreiben sie: «Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen würden je länger, je weniger den dringend benötigten Zugang zu innovativen Therapien erhalten», heisst es im Schreiben von Interpharma, der Dachverband der Spitäler, Kinderkrebs Schweiz, der Dachverband der Ärzte FMH sowie von 17 weiteren Akteuren. Die Absender werfen dem Bundesamt für Gesundheit vor, hinzunehmen, dass Schwerkranke in eine «dramatische Notlage» gerieten.

Sie führen zu Ungleichbehandlung und bringe Betroffene in eine Notlage: die geplante Revision der Krankenversicherungsverordnung (KVV) von Alain Berset löst grosse Kritik aus. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dass sich in der chronisch zerstrittenen Gesundheitsbranche Patientenorganisationen, Ärzte, Spitäler und Pharmaindustrie auf eine gemeinsame Position einigen, ist ungewöhnlich – und zeigt, wie gross der Unmut ist über Bersets Amt. Dieses weist die Anschuldigungen zwar zurück, lässt aber durchblicken, dass es zu Anpassungen bereit sein könnte.