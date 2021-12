Überblick Parmelin rechnet mit Durststrecke für Ungeimpfte, für die BAG-Chefin kein Verständnis hat – das schreibt die Sonntagspresse Der Bundespräsident Guy Parmelin erklärt, warum Ungeimpfte an gewissen Aktivitäten wohl längere Zeit nicht teilhaben können. BAG-Chefin Anne Lévy fehlt derweil das Verständnis für jene Ungeimpften. Beide warnen vor einer Omikron-Welle im Januar. Und das schreiben die Sonntagszeitungen am heutigen Sonntag, 12. Dezember 2021:

Ungeimpfte müssten damit rechnen, dass ihre Freiheiten für lange Zeit beschnitten werden. Denn je nach Entwicklung der Pandemie könnte es nötig sein, dass 2G in der Freizeit länger in Kraft bleibe. Das sagt Bundespräsident Guy Parmelin gegenüber der «Sonntagszeitung».

Dabei sei die mögliche obligatorische Regelung, die der Bundesrat am Freitag in die Vernehmlassung geschickt hat, für die Ungeimpften sehr entscheidend. Sollte sich die Corona-Situation weiter verschärfen, könnten die Behörden sofort handeln. Mit der Delta-Variante sei die Situation jedoch noch nicht so weit.

Wie gefährlich Omikron tatsächlich sei, wisse man noch zu wenig. Die vorgeschlagenen Massnahmen seien jedoch hart, so Parmelin. Auf jeden Fall solle aber ein Lockdown, auch ein teilweiser, vermieden werden.

Wissenschaftler rechnen damit, dass Omikron die Schweiz im Januar auf dem Höhepunkt der Delta-Welle erfassen wird. Das werde die Spitäler endgültig überlasten.

Um die aktuelle Corona-Welle zu brechen, seien Impfungen und Booster wichtig. Wer sich partout nicht impfen lassen wolle, werde sich anstecken. Eine Impfpflicht sei weiterhin keine Option. Aber, so Parmelin weiter:

«Den Ungeimpften muss auch klar sein, dass es eigentlich ein solidarischer Akt ist, sich jetzt impfen zu lassen. Und wenn sie sich trotzdem nicht impfen lassen wollen, müssen sie akzeptieren, dass gewisse Aktivitäten vielleicht vorübergehend nicht möglich sind.»

Dem Bundesrat geht die Massentierhaltungs-Initiative zu weit. Handlungsbedarf sieht er aber doch, weshalb er mit einem Gegenentwurf auf die Initiative reagierte. Die vorberatende Kommission lehnte indes sowohl Initiative wie Gegenentwurf ab.

Auch die IG ­Detailhandel sprach sich gegen einen direkten Gegenvorschlag aus. Nun aber hat der Wind gedreht, wie der «Sonntagsblick» schreibt: Coop und Migros unterstützen einen Antrag von Grünen-Nationalrat Kilian Baumann, das Geschäft nächsten Dienstag zurück an die Kommission zu ver­weisen und dort einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten.

Die Detailhändler begründen ihren Sinneswandel damit, dass ein indirekter Gegen­vorschlag lediglich im Gesetz festgeschrieben würde – und nicht, wie beim bundesrätlichen Vorschlag, in der Verfassung.

Für Bauernverbandspräsident Markus Ritter ist der Rückweisungsantrag «rein für die ­Galerie». Wegen der geltenden Fristen sei es dem Parlament gar nicht möglich, rechtzeitig einen Gegenvorschlag auszuarbeiten.

Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt sich im Interview mit dem «Sonntagsblick» besorgt über die neue Corona-Variante Omikron. Es sei nun wichtig, die jetzige Delta-Welle möglichst rasch zu brechen. «Omikron könnte spätestens Anfang Jahr dominieren.»

Es brauche deshalb Platz in den Spitälern. «Wenn Omikron übernimmt, müssen wir bereit sein.» Lévy begrüsst deshalb eine flächendeckende 2G-Regelung, wie sie der Bundesrat am Freitag in die Konsultation geschickt hat. «Angesichts der steigenden Zahlen kommen wir nicht darum herum.»

Die Regel biete Geimpften und Genesenen ein Stück weit Sicherheit. Dass sich noch immer viele Menschen in der Schweiz nicht haben impfen lassen, lässt Lévy ratlos zurück. «Für Ungeimpfte fehlt mir das Verständnis.» Trotzdem spricht sie sich gegen ein Impfobligatorium aus. «Die Impfung ist eine private Entscheidung, und das soll so bleiben.»

Wenn sie in der Schule nicht mitkommen, werden die Lernziele von von Kindern und Jugendlichen in einzelnen Fächern nach unten angepasst, dafür erhalten sie keine Noten mehr im Zeugnis. Eigentlich eine Massnahme, die zur Unterstützung gedacht ist. Aktuell sei das bei 45’000 Schülerinnen und Schülern der Fall, so die «NZZaS».

Nun aber zeige sich, dass dies «massive Konsequenzen auf den weiteren Verlauf des Lebens» der Betroffenen haben kann. Das schreibt Expertin Beatrice Kronenberg in ihrem Bericht, den sie für Bund und Kantone verfasst hat. «Diese Schülerinnen und Schüler drohen zwischen Stuhl und Bank zu fallen», sagt sie, vor allem in Sprache und Mathematik.

Die Defizite und fehlenden Noten behindern die Berufswahl. Besonders stark betroffen seien ausländische Schülerinnen und Schüler. Knaben erhalten viel häufiger solche Lernzielanpassungen als Mädchen. Und in der Sekundarschule werden sie mehr gesprochen als in der Primarschule. Das habe auch mit einer Überforderung des Systems Schule zu tun. Der Stoffdruck habe zugenommen, die Heterogenität der Klassen auch, schreibt die «NZZaS».

In den USA ist die Inflation auf bedrohliche 6,8 Prozent geklettert. Das sei der höchste Zuwachs seit Juni 1982, schreibt die «NZZaS». In vielen anderen Ländern erreicht die Teuerung ebenfalls langjährige Höchstmarken: Deutschland kommt auf 5,2%, die Euro-Zone auf 4,9%. Dagegen steht die Schweiz mit aktuell 1,5% deutlich besser da.

Wie oft bei einer drohenden Krise habe hier der Schweizer Franken bereits an Wert zugelegt. Die Notenbanken geraten unter Druck, den Preisanstieg zu unterbinden. Zu diesem Zweck müssen sie die rekordtiefen Zinsen anheben.

Ökonomen befürchten allerdings, dass die Drosselung der Geldflut den konjunkturellen Aufschwung abwürgen oder gar eine Rezession bewirken könnte. Gefährlich werde die Inflation, wenn sogenannte Zweitrundeneffekte eintreten: Die Firmen geben die höheren Preise, die sie für Rohstoffe oder Vorprodukte zahlen, an ihre eigene Kundschaft weiter. Genau das finde vielerorts schon statt, so ein Experte zur NZZaS.