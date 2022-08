Sonntagspresse Aus Mann wird Frau oder umgekehrt, nur manche zahlen mehr beim Kleiderkauf und Strommangel Der Elcom-Chef Luginbühl rät zum Kauf von Kerzen und Holz angesichts des Strommangels. Unterdessen werden Kleider teurer, aber nur für Frauen und mehr Menschen als erwartet entscheiden sich dafür, ihr Geschlecht zu ändern - die News der Sonntagspresse.

Im kommenden Winter muss die Schweiz im schlimmsten Fall gebietsweise mit vorübergehenden Stromabschaltungen rechnen. Das sagt der oberste Stromaufseher, Werner Luginbühl, im Interview mit der «NZZ am Sonntag».

«Deshalb ist es wichtig, dass man die nötigen Vorkehrungen trifft», so der Präsident der staatlichen Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich (Elcom). Jeder solle sich überlegen, was er im Falle eines mehrstündigen Stromausfalles täte. «Es ist sicher ratsam, genügend Kerzen im Haus zu haben», sagt Luginbühl.

«Wer einen Holzofen hat, sollte auch genügend Brennholz haben.»

Luginbühl kritisiert, die Politik habe die Warnungen der Elcom in den vergangenen Jahren zu wenig ernst genommen: «Wir müssen das Thema Versorgungssicherheit viel entschiedener anpacken.»

Ist bald Sparen angesagt und Kerzen anzünden? Keystone

Sollte die Mangellage eintreten, erwägen Bundespolitiker laut «NZZ am Sonntag» einschneidende Massnahmen: So soll die Strassenbeleuchtung reduziert und das Licht in Schaufenstern sowie Leuchtreklamen gelöscht werden. Andere fordern, die Temperatur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden zu reduzieren und leere Ferienwohnungen nicht zu heizen. Zur Debatte stehen auch Verbote für den Einsatz von Schneekanonen und den Verkauf von Elektroöfen.

Schweiz verschläft die Energiekrise

Sowohl die Grünen als auch die SVP äussern Kritik an der Energiewende und nehmen damit Bundesrätin Simonetta Sommaruga ins Visier. Doch das Scheingefecht verdeckt das wahre Problem, um das sich die Politiker in Bern kümmern müssten: Europa läuft in eine Energie-Mangellage. Während die EU handelt, nimmt es die Schweiz gemütlich. Sparanstrengungen? Effizienzmassnahmen? Fehlanzeige.

Dabei wäre das Potenzial enorm: «Wir verschwenden Unmengen von Energie», sagt Stella Jegher von Pro Natura gegenüber SonntagsBlick. «Allein beim täglichen Verbrauch könnten Industrie, Gewerbe und Privathaushalte rund ein Drittel des Stroms einsparen, ohne es zu merken.»

Sparen beim Verbrauch ist der eine blinde Fleck in Bern – Energieeffizienz der andere. «Das grösste Potenzial liegt in den Häusern», sagt Gallus Cadonau, Geschäftsführer der Solar-Agentur Schweiz: «Moderne Plus-Energie-Bauten reduzieren so viel Energie, wie sie von 15 AKW pro Jahr erzeugt wird.» Kommt hinzu: Dass die Energiewende nicht schneller vorangehe, liege nicht am Bundesrat, sagen die Praktiker an der Front, sondern an der überbordenden Bürokratie vonseiten der Kantone und Gemeinden.

Pinkflation: Kleider werden nur für Frauen teurer

Höhere Energiepreise auf der einen, steigende Preise - allerdings nur für Frauen - auf der anderen Seite. In den letzten Jahren ist Frauenmode immer teurer geworden, während sich die Preise für Männer- und Kinderkleider kaum verändert haben. Das zeigt eine Auswertung der «NZZ am Sonntag» zusammen mit dem Konsumentenpreisindex von Comparis. Im Vergleich zum Jahr 2000 kosten Modeartikel für Frauen heute 6,5 Prozent mehr, solche für Männer aber nur 0,3 Prozent. Auch die Unisex-Kategorie Sportbekleidung war in dieser Zeit weit weniger von der Inflation betroffen.

Shoppen kann glücklich machen, ist aber auch teuer - besonders für Frauen. Keystone

«Aus Wettbewerbssicht gibt es keinen erkennbaren Grund, warum Frauenmode teurer geworden ist, Männer- und Kindermode aber nicht», sagt Michael Kuhn, Experte für Konsumthemen bei Comparis. Ethisch betrachtet, sei es eine Ungerechtigkeit, dass Unternehmen bei Frauen aufschlagen, aber bei Männern nicht, sagt Michael Grund, Marketingprofessor an der Hochschule für Wirtschaft zur «NZZ am Sonntag». Doch:

«Am Ende stimmen die Kundinnen mit den Füssen ab. Etwas Kaufzurückhaltung bei überrissenen Preisen kann Wunder bewirken.»

Und noch etwas zeigt sich: Sein Geschlecht ohne viel Bürokratie ändern zu können, ist für viele eine Befreiung. Seit Anfang Jahr muss, wer sein amtliches Geschlecht ändern will, nicht mehr ans Gericht gelangen. Es genügt eine einfache Erklärung auf dem Zivilstandsamt.

Davon machen viel mehr Menschen Gebrauch als erwartet, wie eine Umfrage der «NZZ am Sonntag» bei den zehn grössten Schweizer Städten zeigt: In Bern haben 46 Personen ihr Geschlecht geändert, in Basel 47, in Genf 36 und in Luzern 19. Die Betroffenen sind zwischen 12 und 75 Jahre alt. Neun waren jünger als 16 Jahre. Der Anteil derjenigen, die vom weiblichen zum männlichen Geschlecht wechseln, ist leicht höher als der gegenteilige Fall.

Die Zivilstandsämter zeigen sich überrascht von der hohen Anzahl. So hat Zürich mit 30 Fällen fürs ganze Jahr gerechnet, nun sind es Mitte Jahr bereits 80. «Das Ziel war es, die Hürden so tief wie möglich zu halten, und das sind sie heute», sagt Roland Peterhans vom Zivilstandsamt Zürich im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Nun müsse man noch weiter gehen und ein drittes Geschlecht einführen, sagt Peterhans, der den Schweizerischen Verband für Zivilstandswesen präsidiert:

«Einige Menschen sind ganz einfach Menschen – weder Mann noch Frau.»