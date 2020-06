Sonderermittler des Bundes soll gegen Infantino und Lauber untersuchen

Am Anfang war ein Interview in den Zeitungen von CH Media mit dem ehemaligen Basler Staatsanwalt Markus Mohler. Er sagte Mitte Mai, es bestehe «der dringende Verdacht, dass Herr Infantino die Delikte der Anstiftung zu Amtsmissbrauch, zu Amtsgeheimnisverletzung und zu Begünstigung begangen haben könnte.» Infantino, argumentierte Mohler, habe gemäss allen Informationen die ominösen Geheimtreffen im Berner Hotel «Schweizerhof» verlangt. Also habe er Lauber zu möglichen Vergehen wie eben Amtsgeheimnisverletzung angestiftet.

Mohler gab an, die Berner Staatsanwaltschaft müsse von Amtes wegen tätig werden, sei die Mehrheit der vermuteten Delikte doch in Bern passiert. Unmittelbar darauf reichte ein anonym auftretender Bürger Strafanzeige gegen Infantino bei der Berner Staatsanwaltschaft ein.

Danach gingen in Bern zwei weitere Strafanzeigen ein, unter anderem auch gegen Lauber selbst. In einer war auch von Unterstützung der Fifa als kriminelle Organisation die Rede.

Die Berner Generalstaatsanwaltschaft unter Chef Michel-André Fels hat die Sache jetzt geprüft und kommt zur Auffassung: Das Bundesparlament muss einen ausserordentlichen Bundesanwalt einsetzen, der die Vorwürfe prüft. Bern selbst sieht sich unzuständig, da die vermuteten Tatbestände unter Bundesgerichtsbarkeit fielen.