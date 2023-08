Seit Jahren sorgen die Uetliberg-Wirte mit unkonventionellen Aktionen und Zoff mit den Behörden für Schlagzeilen. Immer wieder gerieten die Ausbauten am und ums Hotel Uto Kulm mit dem Umweltschutz und dem kantonalen Gesetz in Konflikt. Vor einem Jahr hat Giusep Fry das Zepter an seinen Sohn Fabian übergeben. Im «SommerTalk» erzählen Vater und Sohn, wie die Machtübernahme gelungen ist, was sich verändert hat und warum Giusep für Fabian immer das grösste Vorbild war.