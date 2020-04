Soll der Bundesrat den Notstand lockern?  Zwei Redaktoren kreuzen die Klingen

Pro: Lockerungen helfen der Gesundheit

Die wichtigste Bedingung für ein Ende des Lockdowns ist gegeben: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen geht zurück, die Massnahmen des Bundes zeigen Wirkung. Bis zum 19. April wird sich dieser Trend noch verstärken. Neuansteckungen sind wegen der Isolation weniger möglich, und weil es von der Infizierung bis zum Ausbrechen der Symptome bis zu 14 Tage dauert, lässt sich diese notwendige Verminderung der Infizierungen Mitte April nachhaltig belegen.

Ist dieser Punkt erfüllt, gibt es mehrere Gründe, die Einschränkungen so schnell wie möglich zu lockern. Zum Beispiel warnen Schlaganfall-Experten, dass die Zahl der Patienten zurzeit rapide abnimmt, die mit Schlaganfall- oder Herzinfarktsymptomen in die Klinik kommen. Doch bei der Schlaganfallbehandlung kann jede Minute des Zögerns tödlich sein. Eine Lockerung des Notstands würde die Angst hochgefährdeter Patienten verringern, sich im Spital mit dem Coronavirus anzustecken.

Die Problematik der Angst macht auch den Psychiatern Sorge. Vorbelastete Menschen, die mit ihren Angststörungen im Normalfall umgehen können, werden bei längerer Isolation die Schwelle zur Psychiatrie überschreiten. Die Blockade in der Medizin ausserhalb der Corona-Behandlungen führt auch dazu, dass andere Operationen nicht ausgeführt werden. Das ist ein gesundheitliches Risiko für viele und eine Belastung für das Gesundheitssystem.

Auch die Schulen müssen so schnell wie möglich in den Normalmodus zurückkehren. Dass sie aus epidemiologischen Gründen nicht geschlossen bleiben müssen, bestätigt eine aktuelle Studie der London School of Tropical Medicine. Die Befürchtung, dass die Schulkinder das Virus weiträumig verteilen, bestätigt sich in der Studie nicht. Die Schulschliessung hatte nur einen hemmenden Effekt bei der normalen Influenza-Grippe, bei der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie ist dieser vernachlässigbar. Zudem steht fest, dass die Corona-Erkrankung für Kinder harmlos ist.

Selbstredend ist der Lockdown für viele Klein- und Mittelbetriebe eine existenzielle Gefahr, wenn er länger andauert. Auch das hat gesundheitliche Aspekte: Arbeitslosigkeit und Armut machen nachweislich krank.

Lockert man die Regeln, könnte es später zu einer zweiten Welle kommen. Aber: Bis dann wird ein Teil der Bevölkerung immunisiert sein, die Welle sollte deshalb nicht zu hoch schlagen, wie Infektiologen sagen. Wichtig ist darum, dass Neuinfizierte und ihre Kontaktpersonen konsequent isoliert werden, damit sich Risikopersonen nicht anstecken. So ist der Exit aus dem Notmassnahmen machbar