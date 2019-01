Die Socken sind aus Biogarn, hergestellt von der kleinen Sockenfirma Tanner im sankt-gallischen Balgach, Switzerland first: Anders als die Juso – ihre Fahnen für die 1:12-Initiative wurden in China produziert – tappt die SP nicht in die Herkunftsfalle. Und scheint sogar einen modischen Nerv getroffen zu haben. Bis Samstagmittag haben rund 500 Personen, welche die SP unterstützen, mit einer Spende gleichzeitig ein paar rote Socken mit dem SP-Logo bestellt.

Die Rotsockenaktion, die seit letztem Dienstag läuft, spülte bis anhin gut 42 000 Franken in die Kasse der Genossen. Mit diesem Geld will die Partei Flyer drucken und Plakatflächen reservieren, um bei den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober die SVP/FDP-Mehrheit im Nationalrat zu brechen. Die SP liess 1000 Paar Socken produzieren. Einen ersten ästhetischen Härtetest bestand die Sonderanfertigung Anfang Dezember, allerdings vor nicht ganz objektivem Publikum: Am Parteitag im aargauischen Brugg präsentierte Christian Levrat die rote Fussbedeckung in seinen schwarzen Schuhen.

Der wichtigste Textilhit der SVP ist die Kochschürze mit Parteilogo. Sie passe gut zum Motto «SVP bi dä Lüt – SVP hört zu und packt an», sagt die stellvertretende Generalsekretärin Silvia Bär. Mit ihrem Sortiment, zu dem auch Krawatten oder Tischtuchrollen gehören, macht die SVP pro Jahr einen Umsatz von 20 000 bis 40 000 Franken. Bär hält es für gut möglich, dass einzelne Kandidaten oder Kantonalparteien für die Wahlen im Herbst ähnliche Aktionen planen wie die SP mit den roten Socken.