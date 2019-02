In den Räten sorgt die eigene Betriebsamkeit immer wieder für Unmut. Denn jeder Vorstoss bedeutet Mehrarbeit und verursacht Kosten, im Durchschnitt gut 6000 Franken. Bundesrat und Verwaltung müssen Abklärungen treffen und Stellung nehmen. Im Parlament werden zusätzliche Sitzungen und Sondersessionen notwendig, um die Arbeitslast abzutragen. Trotzdem wollte das Parlament bis anhin nichts von einer Selbstbeschränkung wissen. Zuletzt erteilte es dem Postulat «Wehret der Vorstosswut!» des Tessiner FDP-Ständerates Fabio Abate vor drei Jahren eine Absage. Für den letztjährigen Rekordwert hat Abate zwei Erklärungen: Die Parlamentarier wollten sich vor den anstehenden Wahlen bemerkbar machen. Zudem seien wichtige Themen wie der AHV-Steuer-Deal und die Beziehungen der Schweiz zur EU auf der Agenda gestanden. Einige Ratsmitglieder seien dabei stark im Fokus gestanden, so Abate. Wer nicht zum Zug kam, habe dies vielleicht mit zusätzlichen Vorstössen kompensiert.

Profilierung und Präsenz

Vorstosskönig ist der Genfer SP-Nationalrat Carlo Sommaruga, der nicht weniger als 47 Vorstösse im vergangenen Jahr eingereicht hat, gefolgt von den Nationalrätinnen Lisa Mazzone (Grüne/GE) und Barbara Steinemann (SVP/ZH) mit je 44 Vorstössen. Sommaruga begründet seine Spitzenposition damit, dass er dem Bundesrat während der Fragestunde der Session häufig Fragen stelle. «Damit erfahre ich und die Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert die Haltung des Bundesrates zu aktuellen Themen», so Sommaruga. Die Beantwortung der Fragen verursache keinen grossen Aufwand. Bei Vorstössen wie Motionen und Postulaten, die eine Gesetzesänderung oder einen ausführlichen Bericht nach sich ziehen, sei er zurückhaltend.

Damit ist Sommaruga nicht der Einzige. In die Höhe geschnellt ist in den letzten zehn Jahren vor allem die Zahl der Eingaben in der Fragestunde sowie der Interpellationen, welche ebenfalls durch eine einfache Bundesratsantwort erledigt werden. «Man könnte den Parlamentariern unterstellen, dass sie sich zunehmend profilieren wollen und mit diesen relativ einfachen Vorstössen auf Medienpräsenz hoffen», sagt Marc Bühlmann, Professor für Politikwissenschaft und Direktor von Année Politique Suisse an der Universität Bern. «Positiv betrachtet zeigt die Zunahme aber auch, dass das Parlament der Verwaltung und dem Bundesrat genau auf die Finger schaut und seine Aufgabe wahrnimmt.»

Keinen einzigen Vorstoss

Am anderen Ende der Vorstoss-Skala steht Markus Ritter. Der CVP-Nationalrat und Bauernverbandspräsident hat im vergangenen Jahr keinen einzigen Vorstoss eingereicht und seit er 2011 ins Parlament gewählt worden ist gerade einmal deren drei. «Weniger ist manchmal mehr», findet er. Wenn es nur um Informationsbeschaffung gehe, frage er jeweils direkt beim Bundesrat oder bei der Verwaltung an. «So hat man sehr schnell und präzise die gewünschte Antwort.» Die Öffentlichkeit erfährt damit allerdings nichts von seinem Engagement. Als Bauernpräsident habe er aber ohnehin mehr als genug Medienpräsenz, sagt Ritter. Dafür, dass andere Kollegen, gerade jetzt vor den Wahlen, vielleicht auch mit Vorstössen um mediale Aufmerksamkeit kämpften, habe er ein gewisses Verständnis.

Diese politischen Schwergewichte reichten keinen Vorstoss ein: