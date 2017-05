Ist es richtig, dass Parlamentarier eine Übernachtungspauschale beziehen, selbst wenn sie zu Hause schlafen? Ein Facebook-Streit zwischen Jonas Fricker (Grüne) und Andreas Glarner (SVP) hat eine alte Debatte neu entfacht.

Zusätzlichen Zündstoff liefert nun eine Studie von Forschern der Universität Genf. Diese haben das Portemonnaie unserer Bundesparlamentarier im Auftrag des Bundes durchleuchtet. Am Dienstagmorgen haben die Autoren die Resultate zusammen mit einem Vertreter der Parlamentsdienste in Bern präsentiert. Das sind die spannendsten Zahlen.

9599 Franken

bezieht ein Parlamentarier pro Jahr im Mittel für Übernachtungen im Inland. Wie das Autorenteam um Professor Pascal Sciarini ermittelt hat, übernachtet allerdings nur die Hälfte der Ratsmitglieder während der Session «immer» auswärts. In der anderen Hälfte gibt es solche, die «nie» oder höchstens einmal pro Woche in Bern schlafen. Wie viele von ihnen dennoch eine Übernachtungspauschale von 180 Franken pro Nacht beziehen, geht aus der Studie nicht hervor. Die Autoren schreiben jedoch, die meisten Ratsmitglieder erhielten «mehr Übernachtungsentschädigungen, als sie effektiv ausgeben». Sie erwirtschafteten mit der Pauschale also ein «indirektes Einkommen».