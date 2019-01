Wer in der Schweiz zu wenig oder gar nichts verdient, hat Anspruch auf einen Pauschalbetrag für Essen, Kleidung und Mobilität: den Grundbedarf. Für eine alleinstehende Person beträgt dieser in den meisten Kantonen 986 Franken.

Auch Wohnkosten und medizinische Grundversorgung

In der Schweiz beziehen rund drei Prozent oder etwa 278'000 Staatsangehörige Sozialhilfe. Etwa doppelt so hoch ist der Anteil ausländischer Staatsangehöriger, die Sozialhilfe beziehen. Bis zur Rückkehr in die wirtschaftliche Unabhängigkeit übernimmt die Sozialhilfe die materielle Grundsicherung, die neben dem Grundbedarf auch die Wohnkosten und die Kosten für die medizinische Grundversorgung beinhaltet. Hinzu können situationsbedingte Leistungen sowie seit 2005 Anreizleistungen in Form von Integrationszulagen und Einkommensfreibeträgen kommen.