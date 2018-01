«Burglind» wurde als der schlimmste Sturm seit «Lothar» angekündigt. Wie fällt Ihre Bilanz am Tag danach aus?

Reto Vögeli: Unsere Vorhersagen sind ziemlich exakt eingetroffen. «Burglind» war der schlimmste Wintersturm seit 20 Jahren in der Schweiz. Wie erwartet war der Höhepunkt kurz vor der Mittagspause, als in der Nordwestschweiz Sturmböen von bis zu 130 km/h gemessen wurden. An den Jahrhundertsturm «Lothar» vom zweiten Weihnachtstag im Jahr 1999 kam «Burglind» glücklicherweise nicht heran, weil sein Kern über der Nordsee an der Grenze zu Dänemark war. Der Kern vom Orkan Lothar befand sich hingegen in Süddeutschland und somit näher an der Schweiz, weshalb wir damals deutlich höhere Spitzengeschwindigkeiten verzeichneten.

Wie kann es zu solch heftigen Winterstürmen kommen?

Starke Stürme, die uns in Europa heimsuchen, entstehen fast ausnahmslos im Winterhalbjahr über dem Nordatlantik. Dort stösst kalte Luft, die vom Nordpol nach Süden strömt, auf warme Luft vom Süden. Wenn unterschiedlich temperierte Luftmassen aufeinandertreffen, gleiten sie aneinander vorbei. Das liegt daran, dass warme Luft eine geringere Dichte hat als kalte und deshalb entlang der Kaltfront aufsteigt. Für die Ablenkung der Luft ist die Corioliskraft verantwortlich.

Was ist die Corioliskraft?

Eine Kraft, welche die Luft quer zu ihrer Bewegungsrichtung ablenkt. Die Luftmassen werden dadurch im Uhrzeigersinn (Hochdruckgebiet) oder im Gegenuhrzeigersinn (Tiefdruckgebiet) auf eine Kreisbahn gelenkt. Je stärker die Druckunterschiede sind, desto schneller weht der Wind. Wie heftig ein solcher Sturm aber letztlich die Schweiz trifft, hängt von seiner Zugbahn und Entwicklung ab.