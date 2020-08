Sintflutartige Regenfälle im Tessin: Das Schlimmste scheint vorüber – eindrückliche Bilder und Videos

(sat) Im Tessin und in Graubünden regnet es zwar immer noch in Strömen. Doch das Schlimmste scheint vorüber, meldet am Sonntagmorgen das Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz (RSI). Bis Mittag wollten die Einsatzkräfte noch in Alarmbereitschaft sein, berichtet RSI mit Verweis auf Polizei und Feuerwehren im Tessin. Letztere seien allerdings noch immer stark gefordert wegen überfluteter Keller oder mit der Räumung von Strassen nach von Hangrutschen und Murgängen.

Wie MeteoNews am Sonntagmorgen meldet, ist im Süden und Osten der Schweiz auch in der vergangenen Nacht äusserst viel Regen gefallen. Besonders betroffen war diesmal das nördliche Tessin. Die grösste Niederschlagsmenge wird aus Cevio im Maggiatal gemeldet. Dort sind bis 6 Uhr innert 24 Stunden 254 Millimeter Regen gemessen worden. In der Magadinoebene bei Locarno fiel mit 243 Millimeter nur leicht weniger Wasser vom Himmel. Beides sind Tageswerte, die weit über dem sonst üblichen Durchschnittswert im Tessin für den ganzen Monat August liegen. Trotzdem gehen die Tessiner Behörden laut Mitteilungen vom Samstagabend nicht davon aus, dass die Seen über die Ufer treten werden. Aufgrund der lokal bisweilen äusserst heftigen Regenfälle warnt der Bund jedoch im Sopraceneri, in den Urner Alpen sowie in Mittelbünden vor Hochwassern in kleinen und mittleren Flüssen. Ebenfalls die Stufe 3 («Erhebliche Hochwassergefahr») hat der Bund bis am kommenden Montag für die Flüsse Ticino und Rhein ausgerufen.

