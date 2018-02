Test zur NoBillag-Abstimmung Seit vier Monaten wird intensiv über die No-Billag-Initiative berichtet. Sind Sie nach all den Informationen fit für die Abstimmung?

Wann stimmt die Schweizer Bevölkerung über die NoBillag-Initiative ab?

Wer leitet das Medienhaus SRG operativ?

Welches ist die billigste Fernsehsendung der SRG pro Ausgabe?

Die No-Billag-Initiative will die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen. Was sind die zwei meist umstrittenen Forderungen, welche künftig in der Verfassung stehen sollen?

Wieso dreht sich die No-Billag-Diskussion ums Schweizer Fernsehen?

Wie viel Gebühren bezahlen Sie heute pro Jahr?

Wie wichtig sind Werbeeinnahmen für die SRG?

Welche Sparte kostet die SRG am meisten?

Wie wird das Gebührengeld verteilt?

Wie viele Regionale Fernsehstationen und Lokalradios teilen sich die 67,5 Millionen Franken aus dem Gebührentopf?

Welchen Auftrag hat die SRG gemäss Bundesverfassung?

In welchem Fall dürfen die Bundesbehörden ins Programm der SRG eingreifen und diese für Fehltritte sanktionieren?

Bonus-Frage: Über was stimmen wir am 4. März auf nationaler Ebene ausser No Billag ab?

Das reicht leider nicht! In dieser Verfassung sollten Sie es sich nochmals überlegen, ob Sie wirklich abstimmen wollen. Auf jeden Fall empfiehlt sich, das Abstimmungsbüchlein zuerst von Anfang bis Ende durchzulesen.

Sie fahren mit der offiziellen Empfehlung am besten Halbwissen ist in diesem Fall eher problematisch. Da Sie sich der Konsequenzen der Abstimmung nicht völlig im Klaren sind, empfehlen wir Ihnen, sich nicht auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen und sicherheitshalber ein Nein einzulegen - so wie es nicht nur der Bundesrat sondern die meisten Parlamentarier empfehlen.