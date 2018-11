Die Frage des Egerkinger Komitees «Sollen türkische Richter unser Minarettverbot aushebeln können?» suggeriert, dass am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mehrere türkische Richter eine Entscheidungsmacht hätten. Dem ist nicht so. Jeder Unterzeichnerstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) entsendet einen Richter in den EGMR. 47 Staaten haben die EMRK unterzeichnet, folglich sitzen 47 Richter im Gremium des EGMR. Işıl Karakaş ist die einzige türkische Richterin im EGMR. Zudem entscheiden Richter des EGMR nie alleine über einen Sachverhalt. Sie sind immer mindestens zu dritt.

Auch das von der Operation Libero gestaltete Frontblatt zeugt von wenig Gespür. Während der Satz «Die Ewiggestrigen haben abgestimmt» als Abwertung des politischen Gegners fungiert, wirkt der darauffolgende wie eine Drohung. («Du lebst ein Leben lang mit ihrer Entscheidung»)

«Hier hat Tamedia, also der Verlag, eine Prüfpflicht», erklärt Otfried Jarren, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der Universität Zürich. Die Redaktion von 20 Minuten habe keinen Einfluss auf den Inhalt von Werbeinseraten, so der Kommunikationswissenschaftler: «Das ist gut so und soll auch so bleiben.» Jarren kritisiert jedoch, dass der Verlag hier offenbar keine Prüfung vorgenommen habe. Dabei ist die prominente Platzierung dieser Anzeige zu beachten.