Sicherheit Einsatz am Limit: Polizei droht Höllenritt bei Selenski-Besuch in Lugano Die Ukraine-Konferenz, an der Präsident Selenski teilnehmen soll, ist nur der grösste von mehreren Anlässen, die von der Polizei diesen Sommer einen Grosseinsatz erfordern. Darunter leiden andere Aufgaben der Korps. Der oberste Polizeidirektor schlägt Alarm.

Spezialkräfte auf Motorboot: Beim Treffen von Joe Biden mit Wladimir Putin standen Polizisten aus der ganzen Schweiz im Einsatz. (Genf, 15. Juni 2021) Sean Gallup/Europe/Getty Images

Sie soll zum Höhepunkt des Präsidialjahres werden: die «Ukraine Recovery Conference» vom 4. und 5. Juli in Lugano. Noch immer hofft Bundespräsident Ignazio Cassis, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski physisch daran teilnehmen wird. Für Cassis wäre das ein Erfolg mit internationaler Ausstrahlung. Für die Polizei wäre es ein Höllenritt.

Die Wiederaufbaukonferenz «findet im Kontext starker internationaler Spannungen statt»: So steht es beschönigend in der Mitteilung von Freitag, mit der der Bundesrat die Sicherheitsmassnahmen für Lugano bekanntgegeben hat. Tatsächlich findet die Konferenz im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine statt. Schon ohne Selenski ist der Anlass, bei dem Dutzende hochrangige Politiker aus dem Ausland erwartet werden, ein potenzielles Ziel für politische Aktionen oder sogar einen Anschlag.

Entsprechend hoch sind die Sicherheitsanforderungen. Der Bundesrat hat hierfür zwar den Einsatz von bis zu 1600 Armeeangehörigen bewilligt und die Übernahme von 80 Prozent der Sicherheitskosten zugesagt. Und es ist das Bundesamt für Polizei, Fedpol, das die Gefährdungslage laufend beurteilt und die notwendigen Massnahmen anordnet. Vor Ort sorgt aber die Kantonspolizei Tessin für den Schutz der internationalen Gäste, unterstützt von Polizeikräften aus der ganzen Schweiz – wie viele Polizistinnen und Polizisten im Einsatz stehen, das ist geheim. Es dürften Hunderte sein. Sicher ist: Es trifft die Polizistinnen und Polizisten in einem Sommer, in dem sie stark gefordert sind.

«Unser Sicherheitssystem gelangt an seine Grenzen»

Kein Monat vergeht ohne internationalen Anlass. Im Mai war es das WEF in Davos. Im Juni ist es nun das Ministertreffen der Welthandelsorganisation in Genf, wo sich seit Sonntag und noch bis Mittwoch hochrangige Diplomaten und Wirtschaftsministerinnen ein Stelldichein geben. Im Juli folgt die Ukraine-Konferenz in Lugano. Abgerundet wird dieser heisse Sommer vom Zionistenkongress in Basel im August mit über 1000 Gästen.

Die Armee leistet zwar subsidiäre Einsätze, doch es ist die Polizei, die Operationen der Sicherheitskräfte leitet: Sie bewacht und beschützt Konferenzgebäude und Hotels. Und sie leistet den Personenschutz. Bei einer unbekannten Staatssekretärin aus einem friedlichen Land ist der Aufwand dafür überschaubar. Bei Selenski wäre ein Grossaufgebot nötig.

Präsident der Polizeidirektoren:

Fredy Faessler (SG, 19. April 2022). Gian Ehrenzeller/Keystone/keystone-sda.ch

Angesichts dieser Herausforderungen schlägt der Präsident der kantonalen Sicherheitsdirektoren nun Alarm: «Unser Sicherheitssystem gelangt an seine Grenzen», sagt Fredy Fässler. Die Zahl von internationalen Konferenzen nehme zu, entsprechend steige die Zahl völkerrechtlich geschützter Personen, die Personenschutz brauchten. «Der Bund definiert das Schutzniveau, die kantonalen Polizeikorps müssen dann die Leute stellen», sagt der St.Galler Regierungsrat, «und dies oft sehr kurzfristig.»

In der Tat bestätigt das Fedpol, dass in den Jahren vor der Pandemie die Zahl der völkerrechtlich geschützten Personen, die in die Schweiz reisten, laufend gestiegen sei. Im 2021, dem zweiten Coronajahr, benötigten immerhin 137 Gäste Personenschutz. Für dieses Jahr zeichne sich eine Zunahme analog der Jahre vor der Pandemie ab, teilt das Fedpol mit.

Die Polizeikorps seien personell nicht auf eine Spitzenbelastung wie in diesem Sommer ausgerichtet, sondern auf den Normalbetrieb, sagt Polizeidirektor Fässler:

«Anders als Deutschland haben wir auch keine Bereitschaftspolizei auf Bundesebene, die bei ausserordentlichen Situationen beigezogen werden kann.»

Die wegen der internationalen Konferenzen geforderten Zusatzleistungen könnten deshalb nicht erbracht werden, ohne andernorts Abstriche zu machen, sagt er.

Was das bedeutet, zeigt sich gerade im Kanton Luzern. Dort hat die Polizei ebenfalls am Freitag bekanntgegeben, dass sie diesen Sommer 22 Polizeiposten vorübergehend ganz schliesst, die bisher zeitweise noch bedient waren. Zudem verzichtet das Korps vorerst auf die Aus- und Weiterbildung seiner Polizisten, «damit wir diese an der Front einsetzen können», sagt Sprecher Christian Bertschi. Abstriche machen die Luzerner auch bei den Schwerverkehrskontrollen: In den kommenden Wochen werden voraussichtlich weniger Lastwagen kontrolliert.

In Luzern kommt einiges zusammen. Diese Woche rollt die Tour de Suisse durch den Kanton, ein grosses Stadtfest steht bald auf der Agenda. Das sind Anlässe, welche einen Effort der Polizei erfordern, die aber in normalen Zeiten – trotz Unterbeständen im Korps – zu stemmen wären. Zum Handeln gezwungen sah sich das Polizeikommando nun aber wegen der kurzfristigen Aufgeboten für das WTO-Treffen, die Ukraine-Konferenz und den Zionistenkongress.

Kantone fordern Mitsprache bei der Planung von Grossanlässen

Gemäss interkantonalen Vereinbarungen sind die Polizeikorps verpflichtet, mit eigenen Leuten in anderen Kantonen auszuhelfen. Weil aber gerade bei internationalen Konferenzen oft bis zuletzt nicht klar ist, welche hochrangigen Politiker tatsächlich anreisen, ist beispielsweise auch der Bedarf und Personenschützern bis kurz vor dem Anlass schwierig abzuschätzen. So wurde Luzern erst Ende Mai letztmals über Änderungen am Aufgebot für das WTO-Treffen in Genf informiert – was die Einsatzpläne der Polizei durcheinanderwirbelte und von den einzelnen Polizistinnen und Polizisten hohe Flexibilität verlangt.

Für den Präsidenten der Polizeidirektoren ist klar: «Es fehlt an einer Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen», sagt Fredy Fässler. «Selbstverständlich erfüllen wir auch in Zukunft unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen und leisten jeden notwendigen Personenschutz.» Aber die Kantone müssten mitreden können bei der Planung: «So kann es nicht weitergehen, sonst müssen wir wie in Deutschland eine Bereitschaftspolizei schaffen, obwohl wir das nicht wollen.»

Präsidentin des Verbands Schweizer Polizeibeamter: Johanna Bundi Ryser. (c) Rolf Weiss/PD

Der Verband Schweizerischer Polizeibeamter hält fest, Einsätze an Grossanlässen gehörten zwar zum Polizeiberuf. Aber: «Viele Polizeikorps laufen schon seit langer Zeit am Limit, wenn die Korps kaum die Grundversorgung garantieren können und Polizeiposten geschlossen werden müssen, dann sind diese Einsätze eine grosse Last», sagt Johanna Bundi Ryser, die Präsidentin des Verbands. Die Wertschätzung für solche Dienste dürfte «etwas grösser sein», damit der Polizeiberuf attraktiv bleibe.