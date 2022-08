«Convoy to Remember» «Verbot von russischen Panzern sorgte für Kritik»: Wie der Militär-Oldtimer-Anlass auf den Ukraine-Krieg reagiert

20'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet: Am Freitag beginnt der Militär-Oldtimer-Anlass «Convoy to Remember». Dass aus Aktualitätsgründen und dem Krieg in der Ukraine nicht alle Fahrzeuge erlaubt sind, sei nicht bei allen gut angekommen, sagt der Sprecher des Organisationskomitees.