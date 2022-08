Schwingerkönig Die Hand nicht an der Hose – das «Aber» beim Triumph von Joel Wicki Man ist sich weitgehend einig im Land: Joel Wicki ist ein verdienter und würdiger neuer Schwingerkönig. Doch seinem Sieg im Schlussgang in Pratteln haftet ein Makel an. Er war nicht regelkonform.

Es dauert nicht lange, da vibriert es im Hosensack. In den TV-Wiederholungen von Joel Wickis Plattwurf im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln sieht man: da war gar keine Hand an der Hose von Gegner Matthias Aeschbacher.

«Muss nicht eine Hand an der Hose sein?», lese ich auf Whatsapp. Natürlich muss sie das. Artikel 7a des Regelwerks hält fest, dass ein Kampf unterbrochen werden muss, wenn der angreifende Schwinger keinen Hosengriff hat.

Bevor Aeschbacher mit dem Rücken im Sägemehl liegt, hält ihn Wicki nicht an der Hose. SRF

Die Kampfrichter hätten das Resultat nicht geben dürfen. Verteidigungskünstler Wicki hätte sich noch einmal den Angriffen Aeschbachers stellen müssen. So bleibt ein Makel nach einem mitreissenden Schlussgang – einer, mit dem die Schwinger leben, denn einen Videoschiedsrichter wollen sie nicht.

Es war nicht die einzige umstrittene Szene des Esaf 2022. Noch wesentlich mehr zu reden gab der 7. Gang zwischen Pirmin Reichmuth und Bernhard Kämpf. Der Innerschweizer Reichmuth legte seinen Berner Widersacher auf den Rücken, doch der Kampfrichter entschied, dass Kämpfs Schultern nicht gleichzeitig auf dem Boden waren. Reichmuth haderte mit dem Entscheid und verlor den Gang kurz darauf – sein Traum vom Schlussgang war geplatzt. In der Kabine habe er einfach nur noch geweint, verriet der 27-jährige Reichmuth nach dem Fest.

Immerhin: Mit König Wicki trifft das Glück wohl den richtigen. Vor drei Jahren im Schlussgang in Zug unterlag er Christian Stucki, wobei bis heute darüber gestritten wird, dass der Sieg des Berners regulär war.

Nun also steht Wicki auf der Sonnenseite und mit ihm darf sich die gesamte Innerschweiz über ihren erst zweiten Schwingerkönig nach Harry Knüsel, der 1986 in Sion triumphiert hatte, freuen.

