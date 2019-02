Ein 34-jähriger Skipistenarbeiter aus Frankreich ist am Mittwoch den Folgen seiner schweren Verletzungen erlegen, die er sich am Tag zuvor beim Lawinenunglück oberhalb von Crans-Montana VS zugezogen hatte. Das teilte die Kantonspolizei Wallis mit.

Drei weitere Personen kamen nach dem Lawinenabgang mit leichten Verletzungen davon. Die Suche nach möglichen Opfern war während der Nacht fortgesetzt worden, weil Augenzeugen berichtet hatten, es könnten noch weitere Menschen unter den Schneemassen begraben sein. Am Morgen wurde sie eingestellt.

Lawine gefilmt

Ein Skifahrer hat den Moment des Lawinenniedergangs festgehalten. Das Video kursiert auf Social Media und zeigt, wie der Skifahrer plötzlich eine Lawine hinter sich sieht und dann davonbraust – mit anderen Skifahrern.

Die Echtheit des Videos ist noch unbestätigt, die Bilder decken sich allerdings mit jenen, die die Kantonspolizei Wallis nach dem Unglück veröffentlicht hat.