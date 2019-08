Dies meldet der Klotener Anzeiger, und bezieht sich dabei auf Angaben von VBS-Sprecher Daniel Reist.

Bei einem Verkehrsunfall am Sustenpass ist am Mittwoch ein Rekrut ums Leben gekommen und ein zweiter schwer verletzt worden. Die beiden kamen mit ihrem Fahrzeug von der Strasse ab und stürzten 100 Meter in die Tiefe.