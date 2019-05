Am Genfersee steigt diesen Sommer der grosse Klima-Gipfel. Vom 5. bis 9. August treffen sich in Lausanne bis zu 600 Delegierte der Klimastreiker*innen aus über 30 europäischen Ländern, wie watson-Recherchen zeigen. Es ist die grösste Konferenz der Klimastreik-Bewegung, die es weltweit je gegeben hat. Teilnehmende reisen unter anderem aus Russland, der Türkei, Ukraine, Finnland und Griechenland an.

1. Warum findet das Treffen in der Schweiz statt?

Lausanne setzte sich in der Ausmarchung unter anderem gegen Grenoble (Frankreich) durch. Warum machte die Schweiz das Rennen? «Die Klimastreik-Bewegung in der Schweiz und insbesondere in Lausanne ist sehr motiviert und hat die nötige Erfahrung und Grösse, so einen Event auf die Beine zu stellen», sagt Mitinitiant Jonas Kampus (17). Zudem liege Lausanne im Herzen Europas und sei für alle Teilnehmenden gut erreichbar. «Alle reisen selbstverständlich mit dem Zug oder Bus an», so der Zürcher Kantischüler.

2. Was ist das Ziel?