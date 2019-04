Verlässliche Zahlen dazu, wie viele Schusswaffen sich in den Schweizer Haushalten befinden, gibt es nicht. Das hat mehrere Gründe: Einerseits werden Feuerwaffen erst seit Ende 2008 systematisch in den kantonalen Waffenregistern erfasst. Zahlreiche Waffen, die vorher erworben wurden, sind nirgendwo verzeichnet. So mussten Armeewaffen, die bis 2008 in den Privatbesitz übernommen wurden, nicht nachgemeldet werden. Anläufe für eine Nachregistrierungspflicht für alle Waffen gab es mehrere, sie fanden im Parlament allerdings keine Mehrheit.

Selbst die Zahl der seit 2008 registrierten Waffen können nicht alle Kantone liefern. So teilt die Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage mit, dass diese Auskunft mit «enormem Aufwand» verbunden wäre. Andere Kantone nennen eine Zahl, die aber neben Schusswaffen auch Schalldämpfer oder Messer enthält. Ausserdem kann eine Waffe in mehr als einem Kanton registriert sein. Gemäss der Kantonspolizei Thurgau wird eine Waffe bei Umzügen oder Verkäufen an einen ausserkantonalen Erwerber im neuen Wohnsitzkanton ins Waffenregister eingetragen, verbleibt aber auch im Thurgauer Register.

So gibt es vom Bund nur eine Schätzung, und diese stammt erst noch aus dem Jahr 2013. Demnach befinden sich hierzulande rund zwei Millionen Waffen in Privatbesitz. Eine neuere Schätzung der Organisation Small Arms Survey von 2017 geht von rund 2,3 Millionen Waffen in Schweizer Haushalten aus. (bär)