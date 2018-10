Zahl der Raucher stabil

27 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Raucherinnen oder Raucher. Das sind zwar weniger als 1992, aber gleich viele wie 2007.

Die Ergebnisse der sechsten Schweizerischen Gesundheitsbefragung zeigen, wie sich das Gesundheitsverhalten und der Gesundheitszustand der Bevölkerung in den letzten 25 Jahren verändert haben.

42 Prozent sind übergewichtig oder adipös. Das sind zwar gleich viele wie 2012. Der Anteil der Personen mit Adipositas hat sich gegenüber 1992 indes von 5 Prozent auf 11 Prozent verdoppelt.

Mehr Vegetarier

Ein gesundes Verhalten als Lebensstil sei in Mode, schreibt das BFS. So nimmt der Anteil der Personen, die körperlich aktiv sind, seit 2002 zu. Zwei Drittel der Bevölkerung achten auf ihre Ernährung. Die Häufigkeit des Fleischkonsums geht zurück. Der Anteil jener, die kein Fleisch essen, hat sich in den letzten 25 Jahren verdreifacht, von 2 auf 6 Prozent.