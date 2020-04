Schweiz verfehlt Klimaziel – Treibhausgase vor allem wegen warmem Winter gesunken

(sat) Die Treibhausgasemissionen sind 2018 zwar hierzulande leicht gesunken. Laut neuen Zahlen liegen sie 14 Prozent unter dem Wert des Basisjahres 1990. Dennoch werde die Schweiz ihr Klimaziel für dieses Jahr von minus 20 Prozent gegenüber 1990 voraussichtlich verpassen, hält das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Mittwoch in einer Mitteilung fest.

Die Abnahme im Jahr 2018 sei «vor allem auf den deutlich tieferen Brennstoffverbrauch in Gebäuden und wegen des milden Wetters» zurückzuführen. Keinen Rückgang habe es dagegen beim Verkehr gegeben.

Konkret sind 2018 im Gebäudesektor 11,2 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente ausgestossen worden. Das sind 1,2 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Allerdings ist laut Bafu lediglich ein Viertel davon auf die verbesserte Energieeffizienz von Gebäuden und den Ersatz von Öl- und Gasheizungen zurückzuführen. Rechne man den Effekt des warmen Winterwetters nämlich heraus, bleibe ein Emissionsrückgang von lediglich 0,3 Millionen Tonnen. Ziel bis im Jahr 2020 wäre ein Rückgang von 34 Prozent.

Besser sieht es im Industriesektor aus. Hier liegt das Emissionsziel bei minus 15 Prozent gegenüber 1990. Laut Bafu hat die Industrie in der Schweiz den Ausstoss der Treibhausgase 2018 bereits um 14 Prozent auf 11,2 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente senken können. Und dies trotz rückwirkender Korrektur des Reduktionsziels um 0,5 Millionen Tonnen, weil eine bisher unbekannte Quelle von Lachgas des Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza AG neu erfasst wurde. Dennoch wird es auch in diesem Sektor weitere Anstrengungen, um das Emissionsziel zu erreichen.